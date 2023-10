Prodemokratické protesty v Guatemale si vyžiadali jednu obeť

Guatemala 17. októbra (TASR) – Počas protestov za demokraciu v Guatemale v pondelok zomrel najmenej jeden človek a štyria sú postrelení. Vyplýva to z vyhlásenia miestnych úradov, informuje TASR podľa správ agentúr AP a Reuters.



Asi 50 osôb ozbrojených strelnými zbraňami, tyčami a kameňmi zaútočilo na účastníkov protestu v meste Malacatán neďaleko štátnych hraníc s Mexikom. Polícia zadržala 11 osôb, identita útočníkov však nebola hneď známa.



Hovorca dobrovoľných hasičov mesta Malacatán Victor Gomez uviedol, že nie je jasné, či sa obeť a zranení aktívne zapojili do protestov alebo to boli náhodní okoloidúci.



V krajine už tretí týždeň pokračujú protesty proti generálnej prokurátorke Consuele Porrasovej. Kritici ju obviňujú z pokusu o podkopanie pozície novozvoleného prezidenta Bernarda Arévala, ktorý v augustových voľbách výrazným rozdielom porazil exprezidentku (v rokoch 2008 - 2011) Sandru Torresovú. Ako prezident Guatemaly má byť inaugurovaný 14. januára 2024. Účastníci protestov žiadajú pokojné odovzdanie moci novému prezidentovi a tiež odstúpenie niekoľkých sudcov a prokurátorov vrátane Porrasovej.



Stúpenci generálnej prokurátorky v nedeľu žiadali použitie násilia proti demonštrantom, ktorí barikádami zablokovali cesty. Na sociálnych sieťach sa objavili fotografie ľudí, ktorí na rôznych miestach krajiny s mačetami útočili na účastníkov protestov. Porrasová vyzvala na odstránenie barikád "vo verejnom záujme" aj za použitia násilia, ak to bude potrebné.



Úradujúci prezident Alejandro Giammattei násilnosti odsúdil a v reakcii na incident vyhlásil, že úrady podnikajú príslušné kroky.