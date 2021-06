Prodemokratický denník Apply Daily oznámil ukončenie svojej činnosti

Policajti sa zhromažďujú v vstupnej hale hongkonského denníka Apple Daily v Hongkongu 17. júna 2021. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 26. apríla 2021 reportéri pracujú v redakcii hongkonského denníka Apple Daily v Hongkongu. Foto: TASR/AP

Hongkong 23. júna (TASR) - Vedenie hongkonského prodemokratického denníka Apple Daily v stredu oznámilo, že tento týždeň ukončí svoju činnosť. Informovala o tom agentúra AFP.Noviny v tlačenej podobe vyjdú po 26 rokoch poslednýkrát vo štvrtok 24. júna, píše sa na webovej stránke periodika hk.appledaily.com. Od stredy polnoci nebude denník články zverejňovať ani v on-line podobe, približuje AFP.Apple Daily to oznámil len pár minút po tom, čo vedenie mediálnej spoločnosti Next Digital, ktorej tento denník patrí, uviedol, že noviny svoju činnosť ukončiaV redakcii denníka Apple Daily iba minulý štvrtok prebehla policajná razia, pričom polícia na základe sporného bezpečnostného zákona zatkla piatich jeho predstaviteľov. Medzi zadržanými boli aj šéfredaktor denníka Ryan Law (vlastným menom v čínštine Luo Wej-kuang) a výkonný riaditeľ Next Digitalu Cheung Kim-hung (Čang Ťien-chung). Oboch oficiálne obžalovali v sobotu a v súčasnosti sa nachádzajú vo väzbe, píše AFP.Tamojšie úrady tiež denníku zablokovali bankové kontá. Z tohto dôvodu nebolo vedenie schopné vyplácať svojich zamestnancov a len v pondelok oznámilo, že novinám Apple Daily hrozí bezprostredný zánik.Predstavitelia denníka boli zadržaní pre podozrenie, že sakrajiny.Raziu podľa tamojších úradov vykonali na základe článkov, v ktorých podľa nich denníkna hongkonských a čínskych predstaviteľov. Išlo o prvý prípad, čo kontroverzný čínsky bezpečnostný zákon použili proti hongkonským médiám.Čínsky zákon o národnej bezpečnosti kriminalizuje aktivity považované za protištátnu činnosť, separatizmus, terorizmus či spriahnutie sa so zahraničnými silami. Za vágne formulované obvinenia hrozia obvineným väzenské tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.Správa o zániku Apple Daily prichádza krátko po tom, čo hongkonská polícia v stredu zatkla ďalšieho predstaviteľa denníka. Tento raz šlo o popredného komentátora, ktorý pre noviny písal stĺpčeky pod pseudonymom Li Ping, približuje AFP. Zatknutý novinár bol tiež hlavným autorom úvodníka novín, v ktorom vyjadroval oficiálny názor denníka v mene redakčnej rady.Apple Daily je už dlho tŕňom v oku čínskej vlády svojou neskrývanou podporou prodemokratického hnutia v Hongkongu a ostrou kritikou čínskych politikov. Jeho majiteľ Jimmy Lai (Li Č'-jing) je vo väzení a ako jeden z prvých bol vlani obvinený na základe nového zákona o národnej bezpečnosti.