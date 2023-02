Produkcia priemyslu v USA v januári prekvapujúco stagnovala

Washington 15. februára (TASR) - Priemyselná produkcia v USA v januári prekvapujúco stagnovala, keďže nezvyčajne teplé januárové počasie znížilo dopyt po kúrení, čo eliminovalo nárast produkcie vo výrobnom a ťažobnom sektore. Ukázali to v stredu údaje Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry RTTNews.



Podľa najnovších údajov celková produkcia amerického priemyslu zostala v januári 2023 nezmenená po tom, čo v decembri medzimesačne klesla o revidované 1 %. Ekonómovia pritom očakávali, že výkon priemyslu sa v januári zvýši o 0,5 % po pôvodnom poklese o 0,7 % v decembri pred revíziou.



K slabšiemu, ako očakávanému výsledku prispeli vyššie náklady na pôžičky, ktoré poškodzujú firmy v priemysle.



Údaje Fed odhalili, že produkcia elektriny v januári klesla o 9,9 %, čo je prudká zmena v porovnaní s jej nárastom o 5,1 % v predchádzajúcom mesiaci. Dôvodom bola zmena z nezvyčajne chladného počasia v decembri na nezvyčajne teplé počasie v januári, čo znížilo dopyt po vykurovaní.



A zároveň, produkcia vo výrobnom sektore v USA v januári vzrástla o 1 % po znížení o revidovaných 1,8 % v decembri. Produkcia v automobilových závodoch pritom stúpla o 0,5 %, zatiaľ čo v predchádzajúcich dvoch mesiacoch sa znížila. V januári sa zvýšila aj výroba trvanlivých priemyselných produktov, ako sú stroje, počítače a elektronika, prístroje a komponenty, ako aj produkcia tovarov krátkodobej spotreby, ako sú chemikálie a potraviny. Produkcia v ťažobnom sektore v januári vzrástla o 2 % po decembrovom poklese o 1,2 %.



"Slušný nárast produkcie vo výrobnom sektore v januári je ďalším dôkazom toho, že ekonomika vstúpila do nového roka na pevných základoch," povedal Andrew Hunter, hlavný ekonóm v Capital Economics. ta.



V medziročnom porovnaní priemyselná produkcia v USA v januári vzrástla o 0,3 %.



Využitie kapacít vo výrobnom sektore, ktoré je meradlom toho, ako firmy využívajú svoje zdroje, vzrástlo v januári o 0,6 percentuálneho bodu na 77,7 %. To však bolo 0,5 percentuálneho bodu pod dlhodobým priemerom.



Celkové využitie kapacít v celom priemysle pritom v januári kleslo o 0,1 percentuálneho bodu na 78,3 %, čo je o 1,3 percentuálneho bodu pod priemerom z rokov 1972 - 2021.