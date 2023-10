Proeurópska opozícia bude mať zrejme v poľskom parlamente väčšinu

Varšava 16. októbra (TASR) - Z čiastkových výsledkov sčítania hlasov odovzdaných v nedeľných parlamentných voľbách v Poľsku vyplýva, že proeurópska liberálna opozícia vedená Donaldom Tuskom získa v parlamente väčšinu kresiel.



Výsledky sčítania 80 percent odovzdaných hlasovacích lístkov naznačujú, že kým vládnuca populistická strana Právo a spravodlivosť (PiS) získala 37 percent hlasov - čo jej v Sejme nezaručí väčšinu -, Tuskom vedená Občianska koalícia (KO), strana Tretia cesta (TD) a Ľavica majú spolu 52 percent hlasov.



Podľa vyjadrenia prezidenta Andrzeja Dudu by konečné oficiálne výsledky nedeľných volieb do Sejmu a Senátu mohli byť známe v utorok napoludnie.



Víťazstvo opozície vo voľbách, ktoré analytici považujú za najvýznamnejšie voľby pre Európu za posledné roky, by mohlo potenciálne predefinovať vzťah medzi Bruselom a najväčším členským štátom EÚ v strednej a východnej Európe, uviedla agentúra Reuters.