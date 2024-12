Proeurópske protesty v Gruzínsku pokračovali siedmym dňom

Tbilisi 5. decembra (TASR) - Tisíce proeurópskych demonštrantov sa v stredu večer zhromaždilo v gruzínskych mestách, aby siedmy deň po sebe protestovali proti rozhodnutiu vlády pozastaviť prístupové rokovania s EÚ. Pri potýčkach pred budovou parlamentu v centre Tbilisi bolo celkovo zadržaných približne 300 ľudí a desiatky ľudí vrátane demonštrantov a policajtov utrpeli zranenia. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Podobne ako počas predchádzajúcich dní, viacero demonštrantov búšilo do kovových zábran blokujúcich vstup do parlamentu a mierili zelenými lasermi, aby oslepili policajtov zoradených pred budovou. Mnohí protestujúci mali nasadené potápačské okuliare alebo chirurgické masky, aby sa ochránili pred slzotvorným plynom.



Niekoľko hodín pred protestom polícia zatkla sedem ľudí za "organizovanie a riadenia skupinového násilia". Ministerstvo vnútra vo svojom vyhlásení uviedlo, že podozrivým hrozí až deväť rokov odňatia slobody.



Polícia v stredu zároveň zadržala Nika Gvaramiu, predstaviteľa opozičnej Koalície za zmenu. Politika policajti zbili a následne upadol do bezvedomia. Polícia prehľadala aj kancelárie opozičnej strany Zjednotené národné hnutie (UNM).



Premiér Irakli Kobachidze v stredu prisľúbil, že zakročí proti "radikálnym" politickým silám, ktoré sú zodpovedné za organizovanie protestov. "Každému je jasné, že tieto násilné akcie sú plne koordinované radikálnou opozíciou. Nikto neunikne zodpovednosti vrátane politikov, ktorí sa skrývajú vo svojich kanceláriách," vyhlásil.