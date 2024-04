Proeurópskym protestom tento týždeň dominovala gruzínska mládež

Tbilisi 20. apríla (TASR) - Gruzínska mládež dominovala týždňu pouličných protestov proti plánom schváliť zákon o "zahraničnom vplyve" a čoraz hlasnejšie dáva najavo príklon k Európskej únii a západným hodnotám. V piatok už piatu noc po sebe stovky mladých protestujúcich pochodovali v hlavnom meste Tbilisi, aby bolo ich hlas počuť. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Keď jeden rečník položil cez amplión otázku "Kam smerujeme?", demonštranti začali mávať vlajkami EÚ, spustili trúbenie na vuvuzely a skandovali "Do Európy!"



Gruzínsko zažívalo od pondelka pouličné protesty proti plánom vládnucej strany Gruzínsky sen schváliť zákon o "zahraničných agentoch", podobný ruskej legislatíve využívanej na umlčanie odporcov.



Tento plán vyvolal hnev v Gruzínsku a obavy na Západe. A Brusel varoval, že môže podkopať dlhoročnú snahu Gruzínska o členstvo v EÚ.



Proti návrhu zákona sa tento týždeň pred parlamentom zhromaždili tisíce ľudí a masové protesty sú plánované aj na začiatok mája, keď pôjde návrh v parlamente do druhého čítania.



Z týchto protestov vzišlo aj mládežnícke hnutie, ktoré je vášnivo proeurópske a nekompromisné, pokiaľ ide o obranu krehkej demokracie v Gruzínsku.



Politici a občianski aktivisti teraz uvažujú, ako donútiť zákonodarcov, aby sa návrhu zákona vzdali.



"Neustúpime, kým vláda tento ruský zákon nestiahne," povedala 15-ročná Lika Naskidašviliová. Podľa nej nie je žiadna sila, ktorá by protestujúcich mohla zastaviť.



Jej priateľ Giorgi Torošelidze, s vlajkou EÚ namaľovanou na svojom čele, prikývol. Uviedol: "Kto iný, ak nie my? Tu ide o našu budúcnosť, o osud Gruzínska! Nielenže ich donútime stiahnuť tento zákon, ale už ani nebudeme tolerovať proruskú vládu v Gruzínsku."



Bývalá sovietska republika Gruzínsko sa už roky snaží o hlbšie vzťahy so Západom.



Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že 80 percent obyvateľov podporuje členstvo v EÚ a NATO a táto dvojitá túžba je dokonca zakotvená v ústave.



Súčasná vládnuca strana Gruzínsky sen je však obviňovaná z pokusu riadiť čiernomorskú krajinu bližšie k vzťahom s Ruskom.