Profil demokratickej kandidátky na prezidentku USA Kamaly Harrisovej

Oakland/Bratislava 28. októbra (TASR) - Voľby prezidenta Spojených štátov amerických sa uskutočnia v utorok 5. novembra. Američania si po šesťdesiaty raz budú voliť hlavu štátu na ďalšie štyri roky. Vyberať si budú medzi demokratkou Kamalou Harrisovou a republikánom Donaldom Trumpom.



TASR v tejto súvislosti prináša profil Kamaly Harrisovej, viceprezidentky USA a kandidátky na post prezidenta Spojených štátov za Demokratickú stranu, ktorá nedávno oslávila 60. narodeniny. Patrí doposiaľ k najvyššie postaveným ženám v americkej politike a zároveň je prvou viceprezidentkou afroamerického a ázijského pôvodu.



Kandidovať na post prezidenta USA sa rozhodla v roku 2024. V rokoch 2017 - 2021 zastupovala Kaliforniu v Senáte Spojených štátov. Predtým bola generálnou prokurátorkou Kalifornie.



Kamala Harrisová sa narodila 20. októbra 1964 v Oaklande v štáte Kalifornia. Jej otec Donald J. Harris (1938) pochádzal z Jamajky a do USA prišiel v roku 1961. Bol prvým černošským pedagógom ekonómie na Stanfordskej univerzite a emeritným profesorom tejto univerzity.



Harrisovej matka Shyamala Gopalanová (1938 - 2009) pochádzala z Indie a do USA sa presťahovala v roku 1958, kde absolvovala štúdium endokrinológie na Kalifornskej univerzite v Berkeley. Patrila medzi významné americké vedkyne v oblasti výskumu rakoviny prsníka. Rodičia Kamaly Harrisovej sa rozviedli, keď mala sedem rokov. Kandidátka na prezidentku USA ma sestru Mayu Harrisovú, ktorá je právničkou a politologičkou.



V roku 1976 sa Gopalanová po prijatí práce na lekárskej fakulte kanadskej McGillovej univerzite presťahovala s dcérami do Montrealu, kde Kamala Harrisová navštevovala základnú školu s francúzskym vyučovacím jazykom. V roku 1981 ukončila Westmount High School a následne odišla do Washingtonu, kde študovala na Howardovej univerzite.



Počas štúdia pracovala ako referentka kalifornského senátora Alana Cranstona. V roku 1986 dosiahla titul z politológie a ekonómie. Doktorský titul z práva dosiahla zasa na Kalifornskej univerzite a v roku 1990 ju prijali do advokátskej komory.



Kamala Harrisová začala kariéru ako zástupkyňa prokuratúry v okrese Alameda v Kalifornii. Asistentkou okresného prokurátora v San Franciscu Terencea Hallinana sa stala v roku 1998. O dva roky neskôr prijala miesto na radnici v San Franciscu, kde pracovala pre mestskú právničku Louise Renneovú. V roku 2002 vyhrala voľby na post okresnej prokurátorky v San Franciscu a túto pozíciu obhájila aj vo voľbách v roku 2007.



V roku 2008 ohlásila kandidatúru na pozíciu generálnej prokurátorky. O dva roky neskôr vo voľbách porazila republikánskeho právnika Stevy Cooleyho a stala sa generálnou prokurátorkou Kalifornie, ako prvá žena s afromamerickým a ázijským pôvodom.



Post generálnej prokurátorky obhájila aj v roku 2014, pričom o rok neskôr oznámila svoj záujem uchádzať sa o miesto senátorky Kalifornie, čo sa jej aj v roku 2016 podarilo. V americkom senáte zastupovala Kaliforniu do 18. januára 2021.



Svoj záujem kandidovať za Demokratickú stranu v prezidentských voľbách oznámila prvýkrát v roku 2019. Kandidatúru v decembri 2020 stiahla a do súboja s Donaldom Trumpom o post prezidenta USA postavila Demokratická strana Joea Bidena. Ten si Harrisovú vybral za kandidátku na post viceprezidentky USA.



Prezidentské voľby vyhral Biden a Harrisová sa v roku 2021 stala prvou ženou, prvou Afroameričankou a prvou Američankou ázijského pôvodu na poste viceprezidentky USA.



Americký prezident Joe Biden v júli 2024 stiahol svoju kandidatúru na post prezidenta USA a ďalej sa neuchádzal o znovuzvolenie. Zároveň vyjadril podporu Harrisovej ako nominantke Demokratickej strany do tohtoročných prezidentských volieb.



Začiatkom augusta 2024 Harrisová získala od demokratických delegátov dostatok hlasov na to, aby sa oficiálne stala kandidátkou strany na prezidentku USA v novembrových voľbách. Počas príhovoru predneseného 23. augusta na záver zrazu Demokratickej strany v Chicagu prisľúbila, že bude prezidentkou všetkých Američanov a oficiálne prijala nomináciu Demokratickej strany v prezidentských voľbách.



Kamala Harrisová je vydatá, jej manželom je od roku 2014 advokát Douglas Emhoff. Harrisová nemá vlastné deti, jej manžel si priviedol do zväzku dve deti z predchádzajúceho manželstva.