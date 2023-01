Profil nového prezidenta ČR Petra Pavla

Bratislava/Praha 28. januára (TASR) - Víťazom prezidentských volieb v Českej republike sa stal Petr Pavel. V druhom kole porazil expremiéra a podnikateľa Andreja Babiša. TASR v tejto súvislosti prináša profil armádneho generála vo výslužbe a bývalého najvyššie postaveného českého vojaka v NATO. Oficiálne ohlásil svoju kandidatúru za prezidenta ČR 6. septembra 2022.



Petr Pavel sa narodil 1. novembra 1961 v meste Planá neďaleko Mariánskych Lázní. Vo veku 14 rokov nastúpil na Vojenské gymnázium Jana Žižku z Trocnova v Opave. Po jeho absolvovaní pokračoval v rokoch 1979 až 1983 štúdiom na Vysokej vojenskej škole pozemného vojska vo Vyškove. Ďalšie vojenské a civilné vzdelanie získal na vojenských akadémiách v ČR, v USA a vo Veľkej Británii.



V armáde slúžil pred revolúciou päť rokov vo výsadkovom útvare osobitného určenia. V rokoch 1985 až 1989 bol členom Komunistickej strany Česko-Slovenska (KSČ). Podľa jeho viacerých vyjadrení členstvo vtedy vnímal ako súčasť služby v armáde, ale dnes vie, že to bola chyba.



Po Nežnej revolúcii ďalších desať rokov pôsobil na rôznych funkciách vo vojenskom spravodajstve. V roku 1993 sa zúčastnil misie UNPROFOR v bývalej Juhoslávii. Jeho jednotka, ktorej velil, úspešne oslobodila uprostred chorvátsko-srbského ozbrojeného konfliktu skupinu obkľúčených francúzskych vojakov. Za túto misiu Pavel dostal francúzske najvyššie vojenské vyznamenanie, ako aj najvyššie štátne vyznamenanie - Rád čestnej légie za nevšednú odvahu.



Prvé skúsenosti vo vojenskej diplomacii získal ako zástupca vojenského a leteckého pridelenca ČR v Belgicku, Holandsku a Luxembursku. O niečo neskôr sa vrátil k špeciálnym silám ako veliteľ, keď pripravoval prvú jednotku Armády Českej republiky (AČR) vyčlenenej do NATO. Po vstupe Českej republiky do NATO a neskôr do Európskej únie zastupoval AČR na veliteľstvách v holandskom Brunssume, v belgickom Monse a vo vojenskom výbore EÚ.



Vrcholom Pavlovej vojenskej kariéry bolo vymenovanie za náčelníka Generálneho štábu (AČR) v roku 2012. Následne v roku 2015 sa stal vôbec prvým zástupcom východoeurópskej členskej krajiny Aliancie vo funkcii predsedu Vojenského výboru, ktorý je hlavným vojenským poradcom generálneho tajomníka NATO. V roku 2018 odišiel z AČR a je vo výslužbe. Počas svojej vojenskej služby dostal viacero významných českých a zahraničných vyznamenaní.



Počas prvej vlny pandémie koronavírusu v roku 2020 založil zbierku a iniciatívu "Spolu silnější", ktorá pomáhala ľuďom v prvej línii. Neskôr zostavil expertný tím, s ktorým pripravili českej vláde odporúčania v súvislosti s lepším zvládaním krízy. Zapája sa do dobrovoľníckych aktivít, najmä vo vzťahu k zdravotníckemu systému, sociálnej starostlivosti a vzdelávaním na diaľku. Je ženatý a má tri deti.











Zdroj: https://www.spolusilnejsi.cz/kdo-je-general-pavel