Profil republikánskeho kandidáta na viceprezidenta USA J. D. Vancea

Washington 28. októbra (TASR) - Voľby prezidenta Spojených štátov amerických sa uskutočnia v utorok 5. novembra. Američania si po šesťdesiaty raz budú voliť hlavu štátu na ďalšie štyri roky. Vyberať si budú medzi demokratkou Kamalou Harrisovou a republikánom Donaldom Trumpom.



Kandidátom na viceprezidenta USA za Republikánsku stranu sa stal James David Vance, rodným menom James Donald Bowman. TASR v tejto súvislosti prináša jeho profil.



Donald Trump, ktorý sa o úrad uchádza už tretíkrát, si Jamesa Davida "JD" Vancea vybral za kandidáta na viceprezidenta v júli. Nomináciu republikánov na tento post prijal na sneme v Milwaukee. Paradoxom je, že Vance v roku 2016 prezentoval svoju autobiografiu, kde Trumpa označoval za "morálnu katastrofu" a prirovnal ho k nacistickému vodcovi Adolfovi Hitlerovi.



James Donald Bowman sa narodil 2. augusta 1984 v Middletowne v štáte Ohio. Má škótsko-írsky pôvod. Jeho rodičia sa rozviedli, keď bol ešte malé dieťa. Matka bojovala s drogovou závislosťou, Vance bol vychovávaný predovšetkým starými rodičmi z matkinej strany.



Po absolvovaní strednej školy v rodnom meste v roku 2003 Vance narukoval do americkej námornej pechoty. Slúžil v nej štyri roky.



Meno si zmenil v apríli 2013, keď sa chystal ukončiť štúdium na Yaleovej univerzite. Po úspešnom absolvovaní právnickej fakulty pracoval pre republikánskeho senátora Johna Cornyna. Rok pracoval ako advokátsky koncipient pre sudcu Davida Bunninga z amerického okresného súdu pre štát Kentucky, následne sa venoval podnikovému právu. Právnickú prax vykonával menej ako dva roky, potom sa presťahoval do San Francisca a začal pracovať v technologickom priemysle.



Vance v čase Trumpovej kampane pred voľbami v roku 2016 vydal knihu pamätí "Hillbilly Elegy" a tá mu pomohla dostať sa aj do pozornosti Trumpovej rodiny. Síce v tom čase už neskrýval svoje sympatie ku konzervatívnym kruhom, ale voči Donaldovi Trumpovi bol nemilosrdný. Nazýval ho "podvodníkom", "idiotom" či "americkým Hitlerom". O osem rokov neskôr si ho Trump vybral za svojho kandidáta na viceprezidenta.



Štyridsaťročný James David Vance je v politike nováčikom. Do Senátu bol zvolený za svoj rodný štát Ohio len v roku 2022, pričom do funkcie nastúpil v januári 2023. V minulosti patril medzi kritikov Trumpa, no v súčasnosti je, naopak, jedným z jeho najvernejších podporovateľov.



Podporuje predovšetkým Trumpov program Make America Great Again (Urobme Ameriku opäť veľkou), najmä v oblasti obchodu, zahraničnej politiky a imigrácie. Podľa AP posilňuje Trumpovu príťažlivosť pre tvrdé jadro voličov, ale má len malý potenciál na prilákanie umiernenejších voličov a žien. V niektorých otázkach vrátane potratov je totiž Vance viac orientovaný doprava než Trump.



Po útoku na Trumpa v americkom štáte Pensylvánia na svojej sociálnej sieti napísal, že násilie vyvolala volebná kampaň súčasného prezidenta Joea Bidena. Samotný Biden označil Vancea za klon bývalého prezidenta Trumpa.



Ako bývalý príslušník námornej pechoty je prvým veteránom americkej armády uchádzajúcim sa o prestížny post v Bielom dome, odkedy senátor John McCain v roku 2008 kandidoval za prezidenta USA.



Ak Trump vyhrá prezidentské voľby, Vance bude mať v deň inaugurácie len 40 rokov a bude tak tretím najmladším viceprezidentom v histórii USA.