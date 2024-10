Profil Tima Walza, demokratického kandidáta na viceprezidenta USA

Washington 28. októbra (TASR) – Voľby prezidenta Spojených štátov amerických sa uskutočnia v utorok 5. novembra. Američania si po šesťdesiaty raz budú voliť hlavu štátu na ďalšie štyri roky. Vyberať si budú medzi demokratkou Kamalou Harrisovou a republikánom Donaldom Trumpom.



Kandidátom na viceprezidenta USA za Demokratickú stranu sa stal guvernér amerického štátu Minnesota Tim Walz. TASR v tejto súvislosti prináša jeho profil.



Timothy James Walz sa narodil 6. apríla 1964 v mestečku West Point v americkom štáte Nebraska. Po skončení strednej školy narukoval v roku 1981 ako 17-ročný do Národnej gardy, slúžil v nej 24 rokov. Počas vojenskej kariéry pôsobil na viacerých miestach v USA a niekoľko mesiacov aj v zahraničí. Do priamych bojov však nebol nasadený.



Štúdium v odbore spoločenských vied ukončil v roku 1989 na vysokej škole Chadron State College v Nebraske.



Po vzore otca, ktorý bol učiteľom, sa vydal na pedagogickú dráhu. Hneď po skončení vysokej školy učil jeden rok na strednej škole v Číne. Po návrate pôsobil v neveľkom meste Alliance v Nebraske ako stredoškolský učiteľ a tréner. Na strednej škole sa zoznámil so svojou budúcou manželkou Gwen Whippleovou, svadbu mali v roku 1994. O dva roky neskôr sa presťahovali do Minnesoty, odkiaľ pochádzala jeho manželka. Walz vyučoval na tamojšej strednej škole v meste Mankato geografiu a bol trénerom amerického futbalu.



Do Snemovne reprezentantov USA, kde zastupoval vidiecky okres, bol prvýkrát zvolený v roku 2006. Stal sa najvyššie postaveným vojakom vo výslužbe, ktorý kedy slúžil v dolnej komore amerického Kongresu. Zameriaval sa na poľnohospodárske a vojenské otázky.



Počas pôsobenia v Kongrese patril medzi tých, ktorí hlasovali za návrhy zákonov predloženými či už demokratmi alebo republikánmi. Je označovaný za umierneného politika - centristu. Niektorí republikáni sa však snažia Walza vykresliť ako ľavičiara.



V roku 2018 sa po šiestich funkčných obdobiach v Kongrese stal v poradí 41. guvernérom amerického štátu Minnesota. O štyri roky neskôr, v roku 2022, svoj post obhájil. Presadzoval progresívny program na posilnenie rodín pracujúcej triedy, ktorý zahŕňa zníženie daní pre strednú triedu, bezplatné školské stravovanie, investovanie do dostupného bývania, rozšírenie platenej rodinnej a nemocenskej dovolenky, ako aj boj proti zmene klímy.



Medzi jeho úspechy v kresle guvernéra patrí napríklad poskytovanie univerzálneho bezplatného školského stravovania pre študentov, presadil zákon vyžadujúci všeobecné kontroly pri nákupe zbraní, ako aj zákon o ústavnej ochrane reprodukčných práv. Známy je príbeh o tom, ako boj s neplodnosťou inšpiroval jeho i manželku Gwen, aby svojej dcére dali meno Hope (Nádej).



Guvernérom Minnesoty bol aj v roku 2020, teda v čase, keď v Minneapolise vypukli nepokoje po vražde Georgea Floyda. Tento 46-ročný Afroameričan zomrel 25. mája 2020 pri zákroku polície, ktorá sa ho snažila zadržať kvôli podozreniu, že v obchode platil falošnou bankovkou. Zábery zásahu vyvolali postupne po celých Spojených štátoch masové protesty proti rasovej nespravodlivosti a policajnej brutalite.



Tim Walz je už od roku 2020 súčasťou tímu Kamaly Harrisovej. Demokratická kandidátka na amerického prezidenta (Joe Biden odstúpil z boja o Biely dom 21. júla) si ho 6. augusta vybrala na post budúceho viceprezidenta.