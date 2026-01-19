< sekcia Zahraničie
Profil zosnulého módneho návrhára Valentina Garavaniho
Autor TASR
Rím 19. januára (TASR) - Vo veku 93 rokov zomrel taliansky módny návrhár Valentino Garavani.
TASR v tejto súvislosti prináša profil módneho návrhára, ktorého modely si obliekali americké herečky Elizabeth Taylorová či Sharon Stoneová, ale aj prvá dáma Spojených štátov amerických (USA) Jacqueline Kennedyová-Onassisová alebo supermodelka Linda Evangelista.
Valentino Garavani, celým menom Valentino Clemente Ludovico Garavani, sa narodil sa 11. mája 1932 v talianskom meste Voghera neďaleko Milána. Vzdelanie nadobudol v špecializovanej odevnej a dizajnérskej škole Chambre Syndicate de la Haute Couture v Paríži. Ešte ako študenta ho nominovali na prestížnu cenu za módny dizajn, udeľovanú medzinárodným sekretariátom pre vlnu International Wool Secretariat. Vďaka tomu si ho všimli módne domy a získal prácu v ateliéroch Jeana Dessa a Guya Larochehov Paríži.
Po návrate do Talianska si v roku 1959 v Ríme na ulici Via Condotti otvoril vlastný módny dom, kde ho zakrátko poctila svojou návštevou Elizabeth Taylorová, keď nakrúcala v Taliansku. Od toho momentu ho začali vyhľadávať aj ďalšie hollywoodske hviezdy.
Prvú módnu prehliadku na medzinárodnej úrovni usporiadal v roku 1962 vo Florencii. Kolekciu modelov vytvorených v škále odtieňov bielej, béžovej, kriedovej a pieskovej farby odvážne prezentoval v období, keď prevládali krikľavé farby.
Jeho ďalšia kolekcia vytvorená na podobnom princípe v roku 1967, keď sa po prvýkrát objavila aj návrhárova iniciálka V, získala americké ocenenie v oblasti módy Nieman Marcus Award a Valentino sa stal jedným z módnych kráľov. V jeho šatách sa Jacqueline Kennedyová vydávala za Aristotela Onasisa a jej fotografie sa objavili na titulkách módnych magazínov po celom svete.
Valentino okrem odevov navrhoval aj vône a parfumy. Prvý parfum predstavil v roku 1978 v divadle Theatre des Champs Elysées v Paríži.
V 80. rokoch 20. storočia vytvoril líniu módy pre mladých pomenovanú Oliver. Koncom 80. rokov otvoril v Ríme neďaleko svojho ateliéru aj kultúrne centrum Academia Valentino.
V roku 1955 sa objavil vo filme Francúzsky kankán. Samého seba si zahral v známej americkej snímke Diabol nosí Pradu (2006), ktorú režíroval David Frankel.
V januári 2008 oficiálne ukončil kariéru a stiahol sa do súkromia. Jeho módny dom kúpila v roku 2012 katarská spoločnosť Mayhoola for Investments. V roku 2023 francúzska skupina Kering odkúpila 30-percentý podiel vo Valentino Group.
