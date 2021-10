Profily lídrov strán a koalícií v ČR so šancou vstúpiť do parlamentu

Praha 6. októbra (TASR) – V piatok (8. októbra) a v sobotu (9. októbra) sa uskutočnia v Českej republike voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky, v ktorých kandiduje celkove 22 subjektov – 20 politických strán a dve volebné koalície.



Na základe aktuálnych volebných preferencií by sa do dolnej komory parlamentu malo dostať sedem strán a koalícií. Hranicou na vstup do parlamentu je päť percent pre stranu, osem percent pre dvojkoalíciu a 11 percent pre koalíciu vytvorenú z troch a viacerých strán.



TASR prináša profily lídrov strán a hnutí so šancou dostať sa do Poslaneckej snemovne:



== hnutie ANO 2011 ==



Lídrom kandidátky víťaza uplynulých volieb z októbra 2017 je jeden z najbohatších Čechov a súčasný premiér Andrej Babiš. Jeho podnikanie je však zdrojom viacerých sporov z dôvodu konfliktu záujmov pri rozdeľovaní európskych dotácií, s jeho menom sa spája kauza Čapí hnízdo. Bol evidovaný vo zväzkoch ŠtB ako agent pod krycím menom Bureš, spoluprácu s ŠtB však popiera. Najnovšie figuruje ako jeden z aktérov Pandora Papers. Vo svojej reakcii akékoľvek nezákonné alebo nemorálne konanie poprel, keď zverejnené odhalenia označil za pokus o jeho očiernenie pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami v ČR.



Andrej Babiš sa narodil 2. septembra 1954 v Bratislave. V rodnom meste vyštudoval aj Vysokú školu ekonomickú (VŠE). Bol stopercentným akcionárom firmy Agrofert, ktorú založil v roku 1993 len so štyrmi zamestnancami so zameraním na obchod s hnojivami. V súčasnosti je Agrofert najväčším českým poľnohospodárskym, potravinárskym, drevárskym a chemickým holdingom s takmer 34.000 zamestnancami.



V novembri 2011 založil hnutie ANO. V predčasných parlamentných voľbách v roku 2013 získalo takmer milión hlasov, čo je historicky najväčší počet pre nový politický subjekt v dejinách Českej republiky. V Parlamente ČR zasadol po prvý raz 26. októbra 2013.



V koaličnej vláde sociálneho demokrata Bohuslava Sobotku pôsobil od januára 2014 do mája 2017 vo funkcii ministra financií a od decembra 2017 stojí Andrej Babiš na čele českej vlády.



== koalícia SPOLU ( ODS, KDU-ČSL, TOP 09) ==



Predvolebnú koalíciu troch strán – občianskych demokratov, kresťanských demokratov a TOP 09 vedie predseda Občianskej demokratickej strany (ODS) Petr Fiala.



Petr Fiala sa narodil 1. septembra 1964 v Brne. V rokoch 1983–1988 študoval český jazyk a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Jana Evangelistu Purkyňu v Brne (v súčasnosti Masarykova univerzita). Po skončení vysokej školy pracoval dva roky ako historik v múzeu v Kroměříži. Od roku 1990 sa podieľal na založení odboru politológie – v roku 1993 sa stal vedúcim Katedry politológie na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity.



V roku 2002 bol ako prvý akademik v Českej republike vymenovaný za profesora v odbore politológia a v rokoch 2004–2011 bol dve funkčné obdobia rektorom Masarykovej univerzity. Od mája 2012 do júla 2013 zastával post ministra školstva, mládeže a telovýchovy vo vláde Petra Nečasa.



Mandát poslanca dolnej komory českého parlamentu zastáva nepretržite od októbra 2013, keď kandidoval ako nestraník z prvého miesta kandidátky ODS v Juhomoravskom kraji. Za podpredsedu Poslaneckej snemovne bol zvolený 28. novembra 2017.



Profesor Petr Fiala je členom ODS od 7. novembra 2013, občianski demokrati si ho zvolili za svojho predsedu na zjazde strany 18. januára 2014.



Marian Jurečka, predseda KDU-ČSL



Marian Jurečka sa narodil 15. marca 1981 v Přerove. Pochádza z rodiny, ktorá sa po generácie venovala poľnohospodárstvu. Strednú poľnohospodársku školu vyštudoval v rodnom meste, v štúdiu pokračoval na Mendelovej univerzite v Brne, ktorá sa špecializuje na výučbu v odbore poľnohospodárstvo a lesníctvo. Od roku 2002 sa živil ako súkromný poľnohospodár na rodinnom statku v obci Rokytnice. Od januára 2014 do decembra 2017 bol ministrom poľnohospodárstva ČR vo vláde Bohuslava Sobotku.



Do Kresťanskej a demokratickej únie – Československej strany ľudovej (KDU–ČSL) vstúpil v roku 1999, predsedom strany je od 25. januára 2020. V Poslaneckej snemovni zasadol prvýkrát v roku 2013.



Markéta Pekarová Adamová, predsedníčka TOP 09



Markéta Pekarová Adamová sa narodila 2. októbra 1984 v Litomyšli. Po absolvovaní gymnázia v meste Svitavy sa presťahovala v roku 2005 do Prahy. V rokoch 2006–2008 vyštudovala odbor andragogika na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. Nasledujúce roky si vzdelanie rozšírila štúdiom na Masarykovom ústave vyšších štúdií pri Českom vysokom učení technickom v odbore ekonómia a manažment v priemysle (2009–2011).



Politicky sa začala angažovať od roku 2009, keď vstúpila do novovzniknutej strany TOP 09. V roku 2015 sa stala podpredsedníčkou a 24. novembra 2019 sa postavila na čelo strany. Čestným predsedom TOP 09 je Karel Schwarzenberg.



Do dolnej komory českého parlamentu sa dostala po októbrových predčasných voľbách v roku 2013. O štyri roky neskôr poslanecký mandát obhájila.



== koalícia Piráti a Starostovia ==



Volebnú koalíciu vedie predseda Českej pirátskej strany (Piráti) Ivan Bartoš. Narodil sa 20. marca 1980 v Jablonci nad Nisou. Ako 17-ročný odišiel do Spojených štátov, kde aj zmaturoval. Následne zložil českú maturitnú skúšku v rodnom meste. Po maturite sa v roku 1999 presťahoval do Prahy. Začal študovať na dvoch vysokých školách – teológiu na Husitskej teologickej fakulte a informačné štúdiá a knihovníctvo na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. Nakoniec sa rozhodol zamerať na informačné štúdiá, v ktorých získal v roku 2013 titul Ph.D. Počas štúdií absolvoval v USA jeden semester na Fakulte počítačových vied na University of New Orleans. Pracoval v niekoľkých českých a nadnárodných spoločnostiach v odbore informačných technológií.



Do politiky vstúpil v roku 2009, keď stál pri vzniku Českej pirátskej strany (Piráti). Predsedom politického subjektu, ktorý je vnímaný ako strana mladých, mestských liberálnych voličov, bol od októbra 2009 do augusta 2014 a Pirátov opäť vedie od 2. apríla 2016.



Poslancom dolnej komory českého parlamentu je Ivan Bartoš od októbra 2017.



Vít Rakušan, predseda hnutia Starostovia a nezávislí (STAN)



Vít Rakušan sa narodil 16. júna 1978 v Kolíne. Históriu a germanistiku vyštudoval na Juhočeskej univerzite v Českých Budejoviciach a školský manažment na Karlovej univerzite v Prahe. Od roku 2000 podnikal súkromne v oblasti výučby cudzích jazykov a tlmočenia. V roku 2001 začal pôsobiť ako pedagóg na gymnáziu Jiřího Ortena v Kutnej Hore, na ktorom vyučoval nemčinu, dejepis a politológiu. V rokoch 2010–2019 bol starostom Kolína, funkcie sa vzdal po zvolení za predsedu hnutia STAN.



Členom hnutia STAN sa stal v roku 2015 a 13. apríla 2019 sa postavil na čelo hnutia, ktoré sa opiera skôr o voličov menších obcí.



Mandát poslanca dolej komory českého parlamentu získal po októbrových voľbách v roku 2017, keď hnutie STAN s 5,18 percentami tesne prekročilo päťpercentnú hranicu.



== Sloboda a priama demokracia (SPD) ==



Hnutie vedie do volieb Tomio Okamura. Narodil sa 4. júla 1972 v Tokiu moravskej matke a japonsko-kórejskému otcovi. Detstvo prežil striedavo v bývalom Československu a v Japonsku, kde však žil iba desať rokov. V Čechách absolvoval základnú školu a vyštudoval chemickú priemyslovku. Po maturite odcestoval do Tokia, kde sa živil ako smetiar a neskôr predával v kine pukance a kokakolu. Keď mal 21 rokov rozhodol sa vrátiť sa do Európy.



V Prahe pracoval ako komentátor britského verejnoprávneho rozhlasu BBC, v roku 2004 bol zvolený za člena prezídia Asociácie českých cestovných kancelárií a agentúr (AČCKA), kde v rokoch 2009–2014 zastával pozíciu viceprezidenta.



Politicky sa začal angažovať v roku 2013, keď založil v júni hnutie Úsvit priamej demokracie. Už v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, ktoré sa konali v októbri 2013, získalo 6,88 percenta hlasov voličov. V máji 2015 hnutie po vnútrostraníckych nezhodách opustil a vzápätí založil nové hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD). To sa v najbližších voľbách, ktoré sa uskutočnili v októbri 2017, dostalo so ziskom 10,64 percent hlasov voličov do parlamentu a Tomia Okamuru zvolili poslanci 24. novembra 2017 za podpredsedu Poslaneckej sněmovne.



== Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) ==



Lídrom českých sociálnych demokratov je prvý vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček. Narodil sa 4. novembra 1978 v Mladej Boleslavi. Po absolvovaní gymnázia v rodnom meste študoval v rokoch 1996–2001 na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo.



Jeho veľkým koníčkom sú medzinárodné vzťahy a zahraničná politika. Venoval sa im už ako viceprezident Medzinárodnej únie socialistickej mládeže (IUSY). Za poslanca bol zvolený v roku 2006 – od novembra 2013 do októbra 2017 bol predsedom dolnej komory českého parlamentu.



Členom ČSSD je od roku 2001. V rokoch 2002–2006 bol predsedom mládežníckej organizácie Mladých sociálnych demokratov, na čele ČSSD stojí od februára 2018.



== Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM) ==



Komunistov vedie v predvolebnom boji ich dlhoročný predseda Vojtěch Filip. Narodil sa 13. januára 1955 v Českých Budějoviciach v rodine vojaka z povolania. Po absolvovaní gymnázia v meste Trhové Sviny pokračoval v štúdiu na Právnickej fakulte Univerzity Jana Evangelistu Purkyňu v Brne (v súčasnosti Masarykova univerzita), ktorú ukončil v roku 1978. Zamestnal sa ako právnik v českobudějovickom podniku SFINX, v ktorom pôsobil do roku 1990. Od roku 1986 bol evidovaný v zoznamoch ŠtB ako spolupracovník pod krycím menom Falmer.



Po voľbách v roku 1990 zasadol do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia (SĽ FZ). Po rozpade Československa sa vrátil do vrcholnej politiky v roku 1996, keď bol zvolený do Poslaneckej snemovne. V končiacej dolnej komore českého parlamentu zastáva od 27. júna 2018 post jej podpredsedu.



Do Komunistickej strany Československa (KSČ) vstúpil v roku 1983, od roku 1990 je členom Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM). Na čele Ústredného výboru (ÚV) KSČM je od 1. októbra 2005.



== občianske hnutie Prísaha ==



Na čele kandidátky novozaloženého hnutia Prísaha stojí elitný policajt a bývalý šéf Útvaru na odhaľovanie organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta. Narodil sa 22. júla 1971 v mestečku Boskovice, ležiacom v Juhomoravskom kraji. V rodnom meste ukončil aj strednú poľnohospodársku školu, diaľkovo vyštudoval sociálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.



Po strednej škole sa zamestnal na statku v Mikulove, kde opravoval stroje a jazdil na traktore i kombajne. V roku 1991 nastúpil do služobného pomeru v Polícii Českej republiky, v radoch ktorej prešiel rôznymi postami a funkciami, až sa v januári 2008 stal riaditeľom Útvaru na odhaľovanie organizovaného zločinu. Na tomto poste zotrval osem rokov, napriek niekoľkým pokusom o odvolanie, až do júna 2016. V auguste toho istého roku prijal ponuku na post námestníka generálneho riaditeľa Colnej správy ČR. Koncom novembra 2019 odišiel do civilu.



Začiatkom roku 2021 oznámil zámer založiť nové politické hnutie Prísaha. V júni 2021 sa konal v Ostrave ustanovujúci zjazd hnutia, na ktorom bol Robert Šlachta zvolený za jeho predsedu.