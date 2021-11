Profily navrhovaných ministrov novej vlády Petra Fialu

Na archívnej snímke Vít Rakušan. Foto: TASR / AP

Praha 18. novembra (TASR) – Predseda vlády a 17 ministrov – tak má vyzerať nový český kabinet Petra Fialu. Česku majú po novom vládnuť koalície Spolu (ODS, KDÚ-ČSL a TOP 09) a PirSTAN (Piráti a STAN). V kabinete zasadnú len tri ženy. Český rozhlas vo štvrtok priniesol profily všetkých navrhovaných členov vlády.(premiér) – vládu povedie Peter Fiala, ktorý od roku 2014 stojí na čele Občianskej demokratickej strany (ODS) a bol aj lídrom koalície Spolu. Je poslancom parlamentu. Skúsenosti z kabinetu už má, v minulosti bol ministrom školstva vo vláde Petra Nečasa. V uplynulom volebnom období bol podpredsedom Poslaneckej snemovne. Je absolventom odboru český jazyk a literatúra – dejepis na Univerzite Jana Evangelistu Purkyňu v Brne (teraz Masarykova univerzita). Je profesorom politológie.(vnútro) – prvým podpredsedom vlády a ministrom vnútra má byť Vít Rakušan, ktorý od roku 2019 vedie hnutie Starostov a nezávislých (STAN). Je tiež poslancom. Bol krajským poslancom v Stredočeskom kraji, po tohtoročných parlamentných voľbách sa však postu vzdal. V minulosti bol tiež starostom mesta Kolín. Vyštudoval históriu a germanistiku na Juhočeskej univerzite v Českých Budějoviciach a školský manažment na Karlovej univerzite v Prahe.(práca a sociálne veci) – od minulého roka vedie KDÚ-ČSL (do roku 2019 Kresťanská a demokratická únia – Československá strana ľudová). Je poslancom a členom zastupiteľstva Olomouckého kraja. Skúsenosti z vlády už má, v minulosti bol ministrom poľnohospodárstva vo vláde Bohuslava Sobotku. Slúžil tiež ako predseda poslaneckého klubu ľudovcov. Vyštudoval odbor rastlinolekárstvo (špecializácia ochrana rastlín) na Mendelovej poľnohospodárskej a lesníckej univerzite v Brne.(digitalizácia a miestny rozvoj) – podpredsedom kabinetu a ministrom pre miestny rozvoj a digitalizáciu má byť Ivan Bartoš, ktorý stál pri zrode Českej pirátskej strany a od roku 2016 ju opäť vedie. Je poslancom, v minulom období bol predsedom výboru snemovne pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Absolvoval štúdium na Ústave informačných štúdií a knihovníctva na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe v odbore informačná veda, ďalej pokračoval v štúdiách ako interný doktorand so špecializáciou na databázové modely, databázové systémy a informačné služby internetu.(zdravotníctvo) – podpredsedom vlády a ministrom zdravotníctva má byť Vlastimil Válek, od roku 2019 podpredseda TOP 09. Lekár a poslanec, minulé obdobie bol predsedom poslaneckého klubu TOP 09. Ako profesor rádiológie vedie Kliniku rádiológie a nukleárnej medicíny vo Fakultnej nemocnici v Brne. V minulosti pracoval v medzinárodnej organizácii Červený kríž. Vyštudoval všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Jana Evangelistu Purkyňu v Brne (teraz Masarykova univerzita).(financie) – od minulého roka prvý podpredseda ODS. Poslanec a predseda poslaneckého klubu občianskych demokratov. Skúsenosti z vlády už má, v minulosti bol ministrom dopravy vo vláde Petra Nečasa. Bol tiež primátorom mesta Opava. Vyštudoval elektrotechniku na Vysokom učení technickom v Brne, odbor elektronické počítače.(zahraničie) – je z Českej pirátskej strany, minulé volebné obdobie bol poslancom a podpredsedom výboru snemovne pre obranu a podpredsedom zahraničného výboru. Pôsobil ako analytik a manažér projektov v oblasti informačných technológií v bankovníctve.(spravodlivosť) – poslanec a advokát, niekdajší podpredseda ODS. Skúsenosti z vlády už má, v minulosti bol ministrom spravodlivosti vo vláde Petra Nečasa. Absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, na ktorej neskôr aj učil. V minulosti bol členom zastupiteľstva mestskej časti Brno-stred, ako aj zastupiteľstva mesta Brno.(obrana) – poslankyňa za ODS a starostka mestskej časti Praha 2. V minulom volebnom období bola predsedníčkou výboru snemovne pre obranu. Pred vstupom do politiky pôsobila v bankovníctve. Absolvovala bakalárske štúdium práva na Vysokej škole aplikovaného práva v Prahe, následne aj magisterský program v odbore medzinárodné vzťahy a európske štúdiá na Metropolitnej univerzite v Prahe.(doprava) – od roku 2014 podpredseda ODS. Poslanec, starosta obce Líbeznice a poslanec stredočeského zastupiteľstva. Na Fakulte sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe vyštudoval žurnalistiku a masmediálnu komunikáciu. V minulosti pracoval v Českom rozhlase ako moderátor a redaktor. Bol tiež hovorcom pražského magistrátu, Stredočeského kraja, ministerstva dopravy, vedúcim mediálnej sekcie ODS a v roku 2010 niekoľko mesiacov aj hovorcom vlády.(priemysel a obchod) – podpredseda hnutia STAN, starosta obce Dolní Břežany a poslanec zastupiteľstva Stredočeského kraja. V minulosti pracoval ako vedecký pracovník Akadémie vied Českej republiky v Ústave jadrovej fyziky a Ústave dozimetrie žiarenia. Po odchode z akademickej sféry pôsobil do roku 2007 vo finančných inštitúciách.(poľnohospodárstvo) – starosta obce Tešetice v okrese Znojmo za KDÚ-ČSL, bývalý šéf Podporného a garančného roľníckeho a lesníckeho fondu. V minulosti bol poslancom Juhomoravského kraja. Pôsobil tiež v dozornej rade Exportnej garančnej a poisťovacej spoločnosti a bol predsedom predstavenstva štátneho Podporného a garančného roľníckeho a lesníckeho fondu. Absolvoval štúdium na Vysokej škole poľnohospodárskej v Brne.(školstvo) – spoluzakladateľ a niekdajší predseda STAN. Od roku 2019 je podpredsedom hnutia. Poslanec Parlamentnej snemovne a tiež zastupiteľstva Zlínskeho kraja. V minulosti bol starostom obce Suchá Loz v okrese Uherské Hradiště. Vyštudoval učiteľstvo matematiky a zemepisu na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.(kultúra) – od roku 2018 podpredseda ODS. Poslanec parlamentu, primátor mesta Plzeň, poslanec zastupiteľstva Plzenského kraja. Vyštudoval učiteľstvo na Masarykovej univerzite v Brne, potom učil dejepis a zemepis na plzenskom gymnáziu na Mikulášskom námestí. Na škole zostal ako učiteľ na čiastočný úväzok aj po vstupe do politiky, skončil až po zvolení do Poslaneckej snemovne v roku 2017.(životné prostredie) – od roku 2016 senátorka za obvod Hodonín (KDÚ-ČSL), je tiež poslankyňou zastupiteľstva Juhomoravského kraja a radnou obce Ratíškovice. V 90. rokoch viedla odbor životného prostredia Okresného úradu v Hodoníne, od roku 2000 stála na čele odboru životného prostredia Krajského úradu Juhomoravského kraja. Absolvovala štúdium na Stavebnej fakulte Vysokého učenia technického v Brne.(európske záležitosti) – od roku 2018 senátor za obvod Brno-mesto a bývalý rektor Masarykovej univerzity. Bek vzbudil mediálnu pozornosť, keď ho český prezident Miloš Zeman prestal pozývať na oslavy štátneho sviatku 28. októbra na Pražský hrad. Vyštudoval hudobnú vedu na Masarykovej univerzite, potom pôsobil v danom odbore na rôznych univerzitách.(veda a výskum) – poslankyňa od roku 2010 a bývalá starostka mesta Černošice. Do roku 2009 bola členkou KDÚ-ČSL, potom vstúpila do TOP 09, je členkou výkonného výboru strany. Vyštudovala politológiu na Vysokej škole politických a spoločenských vied v Kolíne a pokračovala na Vysokej škole medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe.(legislatíva) – ministrom pre legislatívu za Pirátov sa má stať tento advokát z Třebíča, ktorý sa venuje autorskému právu. V minulosti neúspešne kandidoval ako nestraník za Pirátov do Senátu i Európskeho parlamentu. Absolvoval okrem iného Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, s ktorou príležitostne spolupacuje ako externý vyučujúci alebo člen výskumného tímu.Český prezident Miloš Zeman vymenuje Petra Fialu za premiéra 26. novembra na zámku v Lánoch. Predseda ODS to podľa českých médií oznámil po stredajšom stretnutí s hlavou štátu v pražskej Ústrednej vojenskej nemocnici. Zeman by sa mal následne počas desiatich dní stretnúť s navrhovanými kandidátmi. Fiala preto očakáva, že Česko by novú vládu mohlo mať približne o tri týždne.Vznikajúci vládny kabinet bude mať 18 členov; končiaca vláda ich má iba 15. ODS pripadne premiérske kreslo a päť ministerstiev, Starostom štyri rezorty, Pirátom a ľudovcom po tri a TOP 09 získa dva rezorty.