Analýza: Neistota vo svete láka viac Slovákov dovolenkovať v Poľsku
Rezervácie na tento rok pribúdajú rýchlejšie a počet rezervovaných prenocovaní je o vyše sedem percent vyšší ako pred rokom.
Autor TASR
Varšava 17. marca (TASR) - Slováci čoraz častejšie volia Poľsko ako bezpečnú a stabilnú dovolenkovú destináciu. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Profitroom, podľa ktorej počet letných rezervácií medziročne rastie a pribúdajú aj zahraniční hostia. Dôvodom má byť aj rastúca geopolitická neistota, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Rezervácie na tento rok pribúdajú rýchlejšie a počet rezervovaných prenocovaní je o vyše sedem percent vyšší ako pred rokom. Platí to najmä pre druhú polovicu júla a začiatok augusta. Rastie počet zahraničných hostí, dominujú Nemci s nárastom o takmer 7 percent, ale významne pribúdajú aj návštevníci z USA, Slovenska a Ukrajiny.
Regionálna riaditeľka Profitroom Agata Pielacha-Janiecová uviedla, že rozhodovanie turistov mení globálne napätie vo svete. „V situácii rastúcej neistoty v populárnych dovolenkových destináciách, ako je Blízky východ či časť Ázie, mnohí turisti hľadajú miesta, ktoré zaručujú stabilitu a predvídateľnosť cestovania,“ povedala.
Záujem nemeckých turistov sa sústreďuje na prímorské a horské oblasti, pričom pobyty pri mori trvajú vyše šesť dní. Českí turisti majú najväčší záujem o hory, kde pobyty trvajú približne päť dní. Turisti si častejšie vyberajú balíky so stravou a wellness.
Medzi najvyhľadávanejšie destinácie patria Kolobrzeg, Svinoústie a Gdansk pri Baltskom mori, podtatranské Zakopané, či sliezsky Karpacz. Záujem rastie aj o menej tradičné lokality.
Aktuálne rezervácie dosahujú približne desať percent minuloročnej sezóny, v niektorých regiónoch 15 až 20 percent. „Je to signál, že záujem o letnú sezónu bude v nasledujúcich týždňoch naďalej rásť,“ uviedla Pielacha-Janiecová.
