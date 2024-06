Prognózy po voľbách: Prezidentkou Mexika bude Claudia Sheinbaumová

Mexiko 3. júna (TASR) – Víťazkou nedeľňajších prezidentských volieb v Mexiku sa zrejme stala Claudia Sheinbaumová, ktorá by bola prvou ženou na tomto poste. Vyplýva to z odhadov, ktoré zverejnili médiá v nedeľu večer po zatvorení volebných miestností. Túto svoju kandidátku už za víťazku označila aj vládnuca strana Morena, informuje TASR na základe správ agentúr AFP, AP a Reuters.



Favorizovaná bývalá starostka hlavného mesta Mexiko získala približne 58 percent hlasov, odhaduje inštitút Enkoll. Má tak pohodlný náskok pred svojou hlavnou opozičnou súperkou, senátorkou a podnikateľkou Xóchitl Gálvezovou s 29 percentami.



Jediný kandidujúci muž, centrista Jorge Álvarez Máynez, mal podľa tejto prognózy približne 11 percent.



Exit poll inštitútu Parametría pripisuje Sheinbaumovej 56 percent a Gálvezovej 30 percent hlasov.



Predseda vládnucej strany Mario Delgado priaznivcom povedal, že Sheinbaumová zvíťazila s "veľmi veľkým" náskokom.



Zvolenie prvej prezidentky bude významným krokom pre Mexiko, známe svojou mačistickou kultúrou, konštatuje Reuters. Víťaz sa ujme úradu na šesť rokov 1. októbra.



Mexičania hlasovali v nedeľu aj v parlamentných, regionálnych a komunálnych voľbách. Dosiaľ najväčšie voľby v krajine poznačilo násilie, ktoré si vyžiadalo životy 38 kandidátov. Vyvolalo to obavy z hrozby, ktorú predstavujú súperiace drogové kartely pre demokraciu. V nedeľu zabili dvoch ľudí pri útokoch na volebné miestnosti v štáte Puebla.