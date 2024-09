Prognózy povodní v Dolnom Rakúsku sa zhoršili

Viedeň 13. septembra (TASR) – Prognózy očakávaných povodní v Dolnom Rakúsku sa podľa predstaviteľov tejto spolkovej krajiny "ďalej zhoršili". Na Dunaji rátajú odborníci aktuálne s 30-ročnou vodou a na rieke Kamp s vystúpením hladiny na úroveň, aká sa vyskytuje raz za sto rokov. Informovala o tom v piatok večer agentúra APA, píše TASR.



V tejto situácii nemožno vylúčiť evakuácie, povedal zástupca dolnorakúskej hajtmanky Stephan Pernkopf večer novinárom s tým, že pokračuje budovanie mobilných bariér. Hasiči popoludní vyrazili zatiaľ na 312 zásahov.



Predpovede z dopoludnia hovorili o zrážkach do 300 milimetrov (litrov na štvorcový meter) a prudkom nárazovom vetre. "Celková poveternostná situácia znamená, že máme v celej spolkovej krajine plošnú krízovú situáciu," povedal Pernkopf.



V pohotovosti sú aj cestári, ktorí už zasahovali aj so zimnou technikou vzhľadom na silné sneženie v predhorí Álp. Zimné jazdné podmienky v horách alebo vyvrátené stromy viedli k uzavretiu viacerých ciest.



Viedenské letisko oznámilo, že cestujúci musia v dôsledku počasia počítať s meškaniami. Železničná spoločnosť ÖBB uviedla, že na viacerých tratiach zastavila preventívne dopravu, a to od soboty rána do pondelka večera. V Dolnom Rakúsku zrušili aj početné podujatia.



Počasie spôsobilo podobné problémy aj v ďalších častiach Rakúska. Automobilová organizácia ÖAMTC upozornila, že najmä v Korutánsku, Salzbursku, Štajersku a Dolnom Rakúsku vyhlásili povinnosť používať snehové reťaze. Vodičov tiež vyzvali, aby sa v budúcich dňoch nevyrážali na cesty, ak to nebude nevyhnutné.



Meteorológovia predpovedali v piatok a v sobotu najväčšie zrážky vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Burgenlande a Hornom Rakúsku, veľkej časti Salzburska, v Hornom Štajersku a Tirolsku.



V sobotu podľa posledných prognóz dažde na západe krajiny ustanú, čo však neplatí pre sever a východ Rakúska. V pondelok by mali zrážky pretrvávať v oblasti od Viedne a Eisenstadtu po Salzburg. Zlepšenie počasia výhľadovo nastane až v utorok.