Program Copernicus: Posledných sedem rokov bolo najteplejších

Brusel 10. januára (TASR) - Posledných sedem rokov patrilo na Zemi medzi najteplejšie od začiatku meraní. Rok 2021 zaujal piatu priečku. Uviedli to v pondelok podľa belgickej televíznej stanice RTBF vedci zo Služby Európskej únie pre klimatickú zmenu Copernicus.



V Európe bolo leto 2021 poznačené extrémnymi javmi: záplavami v strednej Európe a vlnami horúčav v oblasti Stredozemného mora - podobné horúčavy zažili Európania v lete 2010 a 2018. Vlani v auguste bol na Sicílii zaznamenaný nový európsky teplotný rekord s hodnotou 48,8 °C. Horúce a suché počasie podporilo vznik intenzívnych a dlhotrvajúcich lesných požiarov. K najviac postihnutým krajinám patrili Turecko, Grécko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Albánsko a Severné Macedónsko.



Naopak, výdatné dažde spôsobili v júli veľké záplavy v Belgicku, Holandsku, Luxembursku a v Nemecku.



Podľa údajov programu Copernicus sa rok 2021 v Severnej Amerike niesol v znamení veľkých teplotných anomálií, keď severovýchod Kanady zažil začiatkom roka a na jeseň mimoriadne vysoké priemerné mesačné teploty. Po bezprecedentnej vlne horúčav bol jún 2021 najteplejším mesiacom na severoamerickom kontinente, čo bolo živnou pôdou pre vznik rozsiahlych požiarov, ako bol tzv. Dixie Fire, druhý najväčší požiar v dejinách amerického štátu Kalifornia.



Vlaňajšie požiare uvoľnili do atmosféry rekordné množstvo skleníkových plynov. Družicové údaje potvrdili, že úrovne oxidu uhličitého (CO2) a metánu (CH4) v atmosfére sa v roku 2021 naďalej zvyšovali a sú veľmi vysoké v porovnaní s úrovňami z predchádzajúcich dvoch desaťročí.



V oficiálnom vyhlásení Copernicus uvádza, že príčina zvyšovania úrovní škodlivých plynov nie je úplne jasná. Problémom je to, že metán má veľa zdrojov - prirodzené (napríklad mokrade), ale aj antropogénne (ťažba ropy a zemného plynu).



Riaditeľ služby Copernicus Carlo Buontempo povedal, že uvedené zistenia sú jasnou pripomienkou potreby zmeniť spôsob, akým ľudstvo koná, prijímať rázne a efektívne rozhodnutia smerujúce k udržateľnej spoločnosti a pracovať na znížení čistých uhlíkových emisií.