Program COVAX dosiahol míľnik - 1 miliardu doručených dávok vakcín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ženeva 16. januára (TASR) - Program COVAX na spravodlivé prerozdeľovanie vakcín proti koronavírusu, ktorý má zaistiť dodávky chudobnejším krajinám a ktorý podporuje OSN, dosiahol v sobotu míľnik - jednu miliardu doručených dávok. Informáciu priniesla tlačová agentúra DPA.Tento míľnik oznámilo Gavi - združenie vlád, spoločností, nadácií a agentúr OSN, ktoré riadi spomínaný program COVAX.Miliardtá dávka sa nachádzala v zásielke, ktorá dorazila v sobotu do Rwandy, uviedlo združenie Gavi.Program COVAX poskytol vakcíny už 144 krajinám a dostal na to vo forme darov vyše desať miliárd dolárov.Šéf Gavi Seth Berkley upozornil, že distribúcia vakcín je stále veľmi nerovnomerná a že 49 percent svetovej populácie ešte nedostalo ani jedinú dávku.povedal Berkley. Vysvetlil, že chcú získať peniaze na čo najrýchlejšie doručenie dávok vakcín najmä do najviac ohrozených krajín.Cieľ zaočkovať 40 percent obyvateľstva vo všetkých krajinách sveta do konca roka 2021 sa v niektorých štátoch nesplnil, takže teraz je cieľom zaočkovať 70 percent ľudí do polovice roka 2022.V mnohých afrických krajinách však bolo zatiaľ podaných sotva desať dávok na 100 obyvateľov. Pre porovnanie, v Nemecku bolo podaných 185 dávok na 100 obyvateľov, ukazujú údaje Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).COVAX vznikol v roku 2020 na podporu výskumu vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Pôvodnou myšlienkou bolo, že program má zaistiť spravodlivé rozdeľovanie vakcín po celom svete. Bohaté krajiny však súbežne podpísali samostatné zmluvy s výrobcami očkovacích látok a nakúpili väčšinu ich produkcie, píše DPA.