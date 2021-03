Program Erasmus+ získal viac financií a rozšíril okruh pôsobnosti

Brusel 25. marca (TASR) - Európska komisia (EK) prijala vo štvrtok prvý pracovný program Erasmus+ na obdobie rokov 2021-27. Pracovný program sa zameriava predovšetkým na žiadosti, ktoré podajú záujemcovia počas prvého roka.



Z nového programu s rozpočtom vo výške 26,2 miliardy eur sa budú financovať projekty vzdelávacej mobility a cezhraničnej spolupráce určené pre 10 miliónov Európanov všetkých vekových skupín a z akéhokoľvek prostredia.



Eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v správe pre médiá zdôraznila, že skutočnosť, že sa rozpočet Erasmus+ takmer zdvojnásobil, poukazuje na význam, ktorý Únia pripisuje vzdelávaniu a mládeži v Európe.



"Program Erasmus+ zahŕňa 33 krajín a vďaka svojej medzinárodnej pôsobnosti je dostupný pre zvyšok sveta. Vyzývam všetky verejné a súkromné organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, aby sa oboznámili s novozverejnenými výzvami na predkladanie návrhov a požiadali o financovanie," uviedla Gabrielová.



Každý verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu môže požiadať o financovanie cez národné agentúry programu Erasmus+ so sídlom vo všetkých štátoch EÚ a tretích krajinách, ktoré sú pridružené k tomuto programu, uvádza Európska komisia v tlačovej správe.



Nový program Erasmus+ poskytuje príležitosti na študijné pobyty v zahraničí, stáže, učňovskú prípravu a výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Je určený žiakom, vysokoškolským študentom a študentom odborného vzdelávania a prípravy, vzdelávajúcim sa dospelým, mládežníckym výmenám, pracovníkom s mládežou a športovým trénerom.



Okrem mobility, ktorá predstavuje 70 percent rozpočtu, program Erasmus+ investuje aj do projektov cezhraničnej spolupráce. Tá sa môže realizovať medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, školami, inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy učiteľov, centrami vzdelávania dospelých, mládežníckymi a športovými organizáciami, poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy a ďalšími aktérmi v oblasti vzdelávania.



Program známy ako Erasmus+ od roku 2014, keď sa rozšíril jeho rozsah činností, považujú Európania za tretí najpozitívnejší úspech EÚ hneď po voľnom pohybe a mieri. Za posledné tri desaťročia sa programu zúčastnilo viac ako 10 miliónov ľudí v 33 krajinách (EÚ plus Island, Lichtenštajnsko, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko).