Program Kultúra hýbe Európou podporí mobilitu umelcov

Brusel 10. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok na bruselskom stretnutí na vysokej úrovni spustila program Kultúra hýbe Európou. Ide o nový stály projekt pre umelcov a kultúrnych pracovníkov a zároveň prvú výzvu v oblasti mobility jednotlivcov v oblasti kultúry, informuje spravodajca TASR.



Program s celkovým rozpočtom 21 miliónov eur na trojročné obdobie (2022 – 2025) sa stáva najväčším európskym projektom mobility pre umelcov a profesionálov pôsobiacich v kultúre, ktorý je určený všetkým krajinám a sektorom zapojeným do sekcie programu Kreatívna Európa. Dôraz je na začínajúcich umelcov.



Program, ktorý pod hlavičkou EK realizuje Goetheho inštitút, podporí individuálnu mobilitu aj rezidenčné pobyty.



Formou grantov na mobilitu ponúkne približne 7000 umelcom a kultúrnym pracovníkom príležitosť vycestovať do zahraničia (aj mimo EÚ) na podporu ich profesionálneho rastu alebo medzinárodnej spolupráce, na rezidenčné pobyty alebo hosťovania. Akcia týkajúca sa rezidenčných pobytov sa má spustiť začiatkom roka 2023.



Prvá výzva v rámci individuálnej mobility je zameraná na umelcov a ľudí pracujúcich v nasledovných odvetviach: architektúra, kultúrne dedičstvo, dizajn, módny dizajn, literárny preklad, hudba, výtvarné umenie a divadelné umenie. Cesty umelcov z účastníckej krajiny projektu sú v prípade jednotlivcov na obdobie sedem až 60 dní a v prípade skupín (dvaja až piati ľudia) na sedem až 21 dní.



Výzva je otvorená od 10. októbra 2022 do 31. mája 2023.



Grant na mobilitu v rámci programu zahŕňa: štandardné cestovné náklady (350 eur na spiatočnú cestu do 5000 km a 700 eur na spiatočnú cestu pri väčších vzdialenostiach) a 75 eur na stravu a ubytovanie za deň.



Ráta sa aj s viacerými príplatkami: ekologický príplatok 350 eur, ak sa umelci a kultúrni pracovníci rozhodnú necestovať letecky, vízový príplatok a nezabúda sa na podporu umelcov s osobitnými potrebami súvisiacimi so zdravotným postihnutím. Príplatky dostanú žiadatelia prichádzajúci z najodľahlejších krajín, území či regiónov alebo cestujúci do týchto destinácií. V ponuke je aj rodinný príplatok pre umelcov, ktorí majú dieťa mladšie ako desať rokov.



Ukrajinskí umelci, ktorým nemusí byť umožnené opustiť krajinu, by sa mohli výnimočne uchádzať o virtuálnu mobilitu. V takom prípade by dostávali 35 eur denne.