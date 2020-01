Proiránska frakcia vyzvala irackých vojakov, aby sa štítili síl USA

Bagdad 4. januára (TASR) - Katáib Hizballáh, nekompromisná proiránska frakcia patriaca do Jednotiek ľudovej mobilizácie (PMU), ktoré fungujú v rámci irackej armády, vyzvala v sobotu irackých vojakov, aby sa držali ďalej od amerických síl umiestnených na vojenských základniach. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Žiadame bezpečnostné sily v krajine, aby sa držali vo vzdialenosti 1000 metrov od amerických základní, a to už od nedele 15.00 h miestneho času (15.00 h SEČ)," uviedla frakcia Katáib Hizballáh.



Vyhlásenie tejto dôrazne protiamerickej skupiny prišlo po tom, čo rakety a mínometné granáty v sobotu dopadli do blízkosti veľvyslanectva USA v prísne stráženej bagdadskej štvrti Zelená zóna a tiež na leteckú základňu, kde sú umiestnení americkí vojaci.



Mínometné granáty a rakety zasiahli okolie americkej ambasády v Bagdade v sobotu večer, uviedli bezpečnostné zdroje pre agentúru AFP. Podľa agentúry Reuters išlo o rakety kaťuša.



Zakrátko dopadli dve rakety aj na irackú základňu al-Balad, kde sa nachádzajú americkí vojaci, dodali zdroje.



Iracká armáda potvrdila raketové útoky v Zelenej zóne v Bagdade a na základňu al-Balad, ale oznámila, že útoky nikoho nepripravili o život.



Bolo počuť, ako lietadlá koalície vedenej Spojenými štátmi krúžia nad jej základňami v provincii Kirkúk, informoval spravodajca AFP.



Predstaviteľ amerických ozbrojených síl uviedol, že prieskumné prostriedky koalície boli presmerované - teraz sa už nesústreďujú na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS), ale na prípadné nové raketové útoky.



Tieto raketové útoky sú prvým náznakom odvetných krokov za piatkové zabitie popredného iránskeho generála Kásema Solejmáního neďaleko bagdadského letiska, ktorý sa stal terčom náletu dronu amerických síl. Predseda Zboru náčelníkov štábov amerických ozbrojených síl Mark Milley uviedol, že existovali "presvedčivé" informácie tajných služieb a jasné dôkazy o tom, že Solejmání plánoval v najbližších dňoch, týždňoch a mesiacoch vojenské akcie proti USA.



Spolu s iránskym generálmajorom Solejmáním zahynul v piatok pri nálete aj abú Mahdí Muhandis, vplyvný veliteľ irackých Jednotiek ľudovej mobilizácie (PMU), podporovaných Iránom.



Útok dronom bol najdramatickejším vyostrením už aj tak zhoršujúceho sa napätia medzi Teheránom a Washingtonom.