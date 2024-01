Proiránska ozbrojená skupina z Iraku zastavuje útoky proti vojakom USA

Bagdad 31. januára (TASR) - Proiránska ozbrojená skupina Katáib Hizballáh pôsobiaca v Iraku v utorok oznámila, že pozastavuje svoje vojenské operácie namierené proti americkým vojakom na Blízkom východe. Spravila tak po tom, čo Spojené štáty prisľúbili, že budú náležite reagovať na dronový útok na americkú základňu v Jordánsku. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Oznamujeme pozastavenie našich vojenských a bezpečnostných operácií proti okupačným silám, aby sme sa vyhli spôsobeniu akýchkoľvek nepríjemností irackej vláde," uviedlo hnutie na svojej webovej stránke.



Pri nedeľňajšom útoku na menšiu americkú základňu Tower 22 na severovýchode Jordánska neďaleko hranice so Sýriou zahynuli traja americkí vojaci. Útok v Jordánsku bol podniknutý podobným spôsobom ako raketové a dronové útoky, ktoré od polovice októbra proti americkým vojakom podnikajú v Sýrii a Iraku proiránske skupiny.



Útoky na amerických vojakov na Blízkom východe sú vedľajším následkom vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. Tieto útoky zvyšujú obavy z rozšírenia vojny z Pásma Gazy do širšieho regiónu.



USA od 17. októbra minulého roka zaznamenali viac než 150 útokov dronmi a raketami na jednotky USA a ich spojencov operujúce v Iraku a Sýrii. K väčšine týchto útokov sa prihlásil tzv. islamský odboj v Iraku - ide o voľnú alianciu ozbrojených skupín spájaných so šiitskou polovojenskou sieťou Ľudové mobilizačné sily (Hašd Šaabí) podporovanou Iránom.



Katáib Hizballáh je podľa Reuters jednou z najmocnejších frakcií islamského odboja v Iraku. V reakcii na opakované útoky proti svojim vojakom pritom Spojené štáty už útočili na ciele proiránskych milícií v Iraku vrátane skupiny Katáib Hizballáh.



Skupiny združené v islamskom odboji v Iraku uvádzajú, že svoje útoky podnikajú na znak solidarity s Palestínčanmi, pričom žiadajú aj odchod približne 2500 zahraničných vojakov z Iraku. Americkí vojaci sa v Iraku nachádzajú v rámci medzinárodnej koalície, ktorá mala za cieľ bojovať proti extrémistickej organizácii Islamský štát.



Irak útoky na amerických vojakov odsúdil, zároveň však upozornil, že k nim bude prichádzať, kým budem trvať vojna v palestínskom Pásme Gazy.