Proiránska skupina z Iraku žiada Bagdad, aby podporil sýrsku armádu

Bagdad 3. decembra (TASR) - Vplyvná iracká na Irán napojená ozbrojená skupina Brigády Hizballáhu (Katáib Hizballáh) vyzvala vládu v Bagdade, aby vyslala vojakov do Sýrie na podporu armády vernej prezidentovi Bašárovi Asadovi, ktorá čelí proti ofenzíve povstalcov. TASR o tom v utorok informuje na základe správy agentúry AFP.



Brigády Hizballáhu o svojej výzve irackej vláde informovali v statuse zverejnenom na proiránskych kanáloch platformy Telegram. Zverejnili ho aj na svojom webe.



Hovorca Brigád Hizballáhu, ktoré sú súčasťou Iránom podporovanej osi odporu, uviedol, že vo velení samotných brigád zatiaľ nebolo rozhodnuté o nasadení ich vlastných bojovníkov do bojov v Sýrii. Vyzval však Bagdad, aby konal.



"Sme presvedčení, že iracká vláda by mala prevziať iniciatívu a v koordinácii so sýrskou vládou poslať jednotky regulárnej armády, pretože tieto (islamistické povstalecké) skupiny (v Sýrii) predstavujú hrozbu pre národnú bezpečnosť Iraku a regiónu," uviedol hovorca.



Brigády Hizballáhu v minulosti bojovali v Sýrii po boku jednotiek lojálnych prezidentovi Asadovi. V Iraku sú súčasťou koalície bývalých polovojenských šiitských formácií Ľudové mobilizačné sily (Hašd Šaabí), ktoré sú teraz integrované do regulárnych ozbrojených síl a podliehajú veleniu irackého premiéra. Spomínaná koalícia nateraz popiera, že by jej vojaci boli mimo hraníc Iraku.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktoré monitoruje situáciu v Sýrii prostredníctvom svojich informátorov, však má správy, že v sýrskej provincii Aleppo bolo na podporu vládnych síl nasadených približne 200 proiránskych irackých bojovníkov.



AFP doplnila, že Irak v pondelok oznámil i vyslanie obrnených vozidiel na posilnenie bezpečnosti pozdĺž svojej 600-kilometrovej hranice so Sýriou.



Irak v roku 2014 na svojom území zažil vzostup džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), ktorého jednotky dobyli takmer tretinu krajiny. V roku 2017 bol však IS porazený.



Agentúra Reuters s odvolaním sa na sýrsku tlačovú agentúru SANA v utorok informovala, že sýrska armáda a spojenci čelia útoku povstalcov Sýrskych demokratických síl (SDF) aj vo vidieckych oblastiach provincie Dajr az-Zaur.



SDF je aliancia vedená kurdskými Oddielmi ľudovej sebaobrany (YPG), ktorá pôsobí v severnej a východnej Sýrii a ktorá spolupracovala s koalíciou vedenou USA v jej boji proti Islamskému štátu. SDF ovláda zhruba štvrtinu územia Sýrie, vrátane ropných polí a oblastí, kde je rozmiestnených približne 900 amerických vojakov.



Turecko, ktoré so Sýriou susedí, považuje YPG - a tým aj SDF - za teroristickú formáciu. Za teroristické považuje Ankara aj povstalecké džihádistické hnutie Hajat Tahrír aš-Šám (HTS - Organizácia pre oslobodenia Levanty), ktorého sily minulý týždeň dobyli druhé najväčšie sýrske mesto Aleppo a dosiahli najvýznamnejší postup za uplynulé roky.



Kým HTS je Tureckom považovaná za teroristickú organizáciu, Ankara podporuje inú povstaleckú skupinu - Sýrsku národnú armádu, ktorá pritom pri ofenzíve spolupracuje s HTS.