Proiránske frakcie považujú Chameneího syna za symbol kontinuity
Modžtabá Chameneí bol v nedeľu vymenovaný za nového najvyššieho vodcu Iránu.
Autor TASR
Bagdad 9. marca (TASR) - Proiránske šiitské formácie v Iraku v pondelok privítali vymenovanie Modžtabu Chameneího za nového najvyššieho vodcu Iránu. V tejto funkcii nahradí svojho otca ajatolláha Alího Chameneího, ktorý prišiel o život 28. februára pri amerických a izraelských útokoch na Teherán.
Ako informovala agentúra AFP, vplyvná organizácia Badr, označovaná za najstaršieho zástupcu Iránu v Iraku, uviedla, že nové vedenie Iránu predstavuje „kontinuitu cesty islamskej revolúcie“.
Polovojenská organizácia a frakcia Liga spravodlivých (Asaib Ahl al-Hakk) považuje zvolenie Modžtabu Chameneího za prejav kontinuity a „posilnenia úlohy islamskej republiky ako ústredného piliera v osi odporu“ - aliancie združujúcej regionálnych spojencov Iránu.
Podľa polovojenskej organizácie Brigády Hizballáhu (Katáib Hizballáh) zvolenie Modžtabu Chameneího na post iránskeho najvyššieho vodcu odráža hlboké pochopenie „existenčných výziev, ktorým (iránsky) ľud čelí“.
„Najlepší nástupca najlepšieho predchodcu,“ deklarovali Brigády Hizballáhu, ktoré sú súčasťou proiránskej aliancie Islamský odpor v Iraku, čo sa od začiatku vojny na Blízkom východe hlási k zodpovednosti za útoky na americké základne.
Vysokopostavený iracký politik a umiernený duchovný Ammár al-Hakím zaželal novému najvyššiemu vodcovi „úspech v nasledovaní cesty svojho umučeného otca“.
Modžtabá Chameneí bol v nedeľu vymenovaný za nového najvyššieho vodcu Iránu. Jeho meno sa údajne objavilo ako jasný favorit počas dvoch zasadnutí Zhromaždenia znalcov – orgánu zloženého z 88 šiitských duchovných volených na osemročné funkčné obdobie. Tieto zasadnutia sa konali v mimoriadne napätej atmosfére: izraelsko-americké nálety sa totiž v utorok 3. marca zamerali aj na sídlo tejto inštitúcie v meste Kóm ležiacom južne od Teheránu.
Zvolením Modžtabu Chameneího sa Irán viac než 40 rokov po revolúcii vrátil k dynastickej postupnosti, a to v čase, keď Islamská republika bojuje o svoje prežitie, píše AFP.
Irak je už desaťročia zástupným bojiskom medzi USA a Iránom, ktorý má významný vplyv v irackej politike a podporuje aj ozbrojené skupiny.
