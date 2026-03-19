Proiránske hnutie pozastaví útoky na ambasádu USA, má však podmienky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Veľvyslanectvo USA v Bejrúte bolo v posledných dňoch niekoľkokrát terčom dronových a raketových útokov, pričom protivzdušná obrana zachytila väčšinu projektilov.

Autor TASR
Bagdad 19. marca (TASR) - Brigáda proiránskeho hnutia Hizballáh (Katáib Hizballáh) v Iraku sa vo štvrtok ráno zaviazala, že na päť dní pozastaví útoky na americké veľvyslanectvo, pod podmienkou splnenia viacerých požiadaviek, medzi ktorými uviedla aj zastavenie izraelských útokov na Bejrút. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Katáib Hizballáh uviedol, že generálny tajomník skupiny „vydal rozkaz pozastaviť operácie zamerané na americké veľvyslanectvo v Bagdade na obdobie piatich dní“.

Vo svojom vyhlásení táto Iránom podporovaná skupina – ktorú Washington označil za „teroristickú organizáciu“ – stanovila niekoľko podmienok vrátane toho, aby Izrael „ukončil bombardovanie“ južných predmestí Bejrútu a „zaviazal sa zdržať sa bombardovania obytných oblastí v Bagdade a iných provinciách“.

Kedykoľvek „nepriateľ poruší“ prímerie, „odpoveď bude okamžitá“, uviedla skupina a varovala pred „eskaláciou útokov“ po uplynutí päťdňového obdobia.

Veľvyslanectvo USA v Bejrúte bolo v posledných dňoch niekoľkokrát terčom dronových a raketových útokov, pričom protivzdušná obrana zachytila väčšinu projektilov.

Terčom útokov sa pravidelne stáva aj americké diplomatické a logistické centrum na medzinárodnom letisku v Bagdade, kde sídli vojenský personál.

Agentúra AFP v stredu ráno informovala o najmenej štyroch výbuchoch v meste Erbil, hlavnom meste Irackého Kurdistanu. V meste sa nachádza veľký komplex amerického konzulátu, zatiaľ čo na miestnom letisku sú umiestnené jednotky medzinárodnej koalície pod vedením USA.

Útok v blízkosti irackej hranice so Sýriou si v stredu vyžiadal životy troch bojovníkov z bývalej polovojenskej skupiny Hašd aš-Šaabí, známej aj ako Sily ľudovej mobilizácie (PMF). Ide o koalíciu prevažne šiitských ozbrojených skupín v Iraku - vrátane spomínanej brigády Katáib Hizballáh -, z ktorých mnohé majú úzke väzby na iránske Revolučné gardy. Irán ich dlhodobo podporuje finančne, výcvikom aj zbraňami.
