< sekcia Zahraničie
Proiránske milície v Iraku vinia USA z útoku, chystajú odvetu
Spravodajcovia francúzskej agentúry hlásili z Arbílu na severe Iraku výbuchy a stúpajúci dym.
Autor TASR
Bagdad 28. februára (TASR) - Proiránske milície Kataíb Hizballáh (Brigády Hizballáh) v Iraku uviedli, že ich základňa sa stala v sobotu terčom amerického úderu. Avizovali, že v odvete budú útočiť na základne Spojených štátov. Agentúra AFP medzitým informovala, že americké systémy protivzdušnej obrany zasahovali proti dronom a raketám nad Arbílom, hlavným mestom irackého Kurdistanu, píše TASR.
Spravodajcovia francúzskej agentúry hlásili z Arbílu na severe Iraku výbuchy a stúpajúci dym. Spojenými štátmi vedené kurdské sily uviedli, že zostrelili niekoľko rakiet a dronov s výbušnými zariadeniami. O materiálnych škodách alebo obetiach sa nezmienili.
Kataíb Hizballáh vo svojom vyhlásení na sociálnej sieti uviedli, že pri raketovom údere na jednu z ich základní na juhu Iraku zahynuli dvaja militanti. Zodpovednosť za útok pripísali Spojeným štátom.
Kataíb Hizballáh sú oddelené od Iránom podporovanej skupiny Hizballáh, ktorá sídli v Libanone. USA označujú obe hnutia za teroristické organizácie.
Spravodajcovia francúzskej agentúry hlásili z Arbílu na severe Iraku výbuchy a stúpajúci dym. Spojenými štátmi vedené kurdské sily uviedli, že zostrelili niekoľko rakiet a dronov s výbušnými zariadeniami. O materiálnych škodách alebo obetiach sa nezmienili.
Kataíb Hizballáh vo svojom vyhlásení na sociálnej sieti uviedli, že pri raketovom údere na jednu z ich základní na juhu Iraku zahynuli dvaja militanti. Zodpovednosť za útok pripísali Spojeným štátom.
Kataíb Hizballáh sú oddelené od Iránom podporovanej skupiny Hizballáh, ktorá sídli v Libanone. USA označujú obe hnutia za teroristické organizácie.