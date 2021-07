Proiránske skupiny privítali oznámenie USA o konci operácií v Iraku

Bagdad 27. júla (TASR) - Viaceré vplyvné proiránske skupiny v Iraku v utorok privítali oznámenie Washingtonu o plánovanom ukončení bojových operácií v Iraku. Informovala o tom agentúra AFP.



Organizácia Conquest Alliance, ktorá je politickým krídlom Ľudových mobilizačných síl (Hašd Šaabí - PMF), podľa svojich vyjadrení považujú oznámenie Washingtonu za "pozitívny krok smerom k úplnej zvrchovanosti Iraku".



PMF zastrešujú množstvo menších ozbrojených milícií s väzbami na Irán. Na oznámenie USA pozitívne zareagovali aj ďalšie proiránske skupiny.



Americký prezident Joe Biden v pondelok po rokovaní s irackým premiérom Mustafom Kázimím v Bielom dome oznámil, že americká bojová misia v Iraku sa skončí do konca tohto roka.



Spojené štáty budú podľa Bidena naďalej spolupracovať s Irakom v oblasti bezpečnosť, pokračovať v odbornej príprave irackých jednotiek a asistovať pri riešení situácie ohľadom Islamského štátu (IS).



Američanmi vedená koalícia vpadla do Iraku koncom marca 2003. Vládu vtedajšieho irackého prezidenta Saddáma Husajna obviňovala z držby zbraní hromadného ničenia, ktoré sa však nenašli.