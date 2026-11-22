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Projekt AUKUS nezníži počet ponoriek v americkom námorníctve
Austrália sa zaviazala poskytnúť v priebehu troch desaťročí na AUKUS 368 miliárd austrálskych dolárov (222 miliárd eur).
Autor TASR
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Canberra 22. novembra (TASR) - Austrálsky minister obrany Richard Marles v noci na nedeľu kritizoval Úrad pre rozpočet Kongresu Spojených štátov (CBO). Ten sa nedávno vyjadril, že AUKUS, vojenský projekt Austrálie, USA a Británie, by viedol k zníženiu počtu útočných ponoriek, ktoré ma k dispozícii americké námorníctvo. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru Reuters.
„Mýlia sa,“ povedal Marles s odkazom na CBO, ktorý vo svojej novembrovej správe uviedol, že predaj ponoriek triedy Virginia Austrálii by mohol do roku 2060 znížiť počet útočných ponoriek amerického námorníctva. Austrálsky minister uviedol, že projekt AUKUS sa realizuje a „tempo výroby v Spojených štátoch jednoznačne stúpa“.
AUKUS je najväčším austrálskym vojenským projektom. Dohodu tri štáty podpísali v roku 2021 a má za cieľ poskytnúť Austrálii v nasledujúcom desaťročí útočné ponorky s jadrovým pohonom triedy Virginia. Canberre by ich mal Washington niekoľko predať. Austrália a Británia by mali tiež spoločne pracovať na výrobe novej triedy jadrových ponoriek.
Austrália sa zaviazala poskytnúť v priebehu troch desaťročí na AUKUS 368 miliárd austrálskych dolárov (222 miliárd eur). Táto suma zahŕňa aj niekoľkomiliardové investície do britských a amerických výrobných závodov.
Aliancia AUKUS vznikla v roku 2021 ako odpoveď na rastúci vplyv Číny v indopacifickom regióne. Peking označil túto dohodu za nebezpečnú a varoval, že by mohla vyvolať regionálne preteky v zbrojení.
„Mýlia sa,“ povedal Marles s odkazom na CBO, ktorý vo svojej novembrovej správe uviedol, že predaj ponoriek triedy Virginia Austrálii by mohol do roku 2060 znížiť počet útočných ponoriek amerického námorníctva. Austrálsky minister uviedol, že projekt AUKUS sa realizuje a „tempo výroby v Spojených štátoch jednoznačne stúpa“.
AUKUS je najväčším austrálskym vojenským projektom. Dohodu tri štáty podpísali v roku 2021 a má za cieľ poskytnúť Austrálii v nasledujúcom desaťročí útočné ponorky s jadrovým pohonom triedy Virginia. Canberre by ich mal Washington niekoľko predať. Austrália a Británia by mali tiež spoločne pracovať na výrobe novej triedy jadrových ponoriek.
Austrália sa zaviazala poskytnúť v priebehu troch desaťročí na AUKUS 368 miliárd austrálskych dolárov (222 miliárd eur). Táto suma zahŕňa aj niekoľkomiliardové investície do britských a amerických výrobných závodov.
Aliancia AUKUS vznikla v roku 2021 ako odpoveď na rastúci vplyv Číny v indopacifickom regióne. Peking označil túto dohodu za nebezpečnú a varoval, že by mohla vyvolať regionálne preteky v zbrojení.