Projekt ČR a SR by mal pomôcť samosprávam neopakovať rovnaké chyby
V takzvanom trhovisku alebo tiež platforme dobrej praxe nájdu samosprávy už hotové a funkčné projekty.
Autor TASR
Praha 27. marca (TASR) - České ministerstvo pre miestny rozvoj (MMR) povedie česko-slovenský projekt Urbanity SmartForm, ktorého cieľom je priniesť do samospráv moderné digitálne nástroje a zefektívniť tak prácu úradníkov. Podľa rezortu vznikne napríklad virtuálna AI asistentka IVkA, ktorá bude pomáhať s legislatívou či takzvané trhovisko skúseností. To by malo zabrániť, aby samosprávy opakovali rovnaké chyby. V piatok o tom v tlačovej správe informovalo MMR, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
V takzvanom trhovisku alebo tiež platforme dobrej praxe nájdu samosprávy už hotové a funkčné projekty. Môžu sa tak vyhnúť zbytočným investíciám do vymýšľania toho, čo už inde funguje.
Ďalším nástrojom je technologický radar, ktorý podľa ministerstva poskytne starostom porovnateľné dáta o nových technológiách a minimalizuje tak riziká pri investíciách do smart riešení. Ďalším prínosom projektu bude chatbot pre občanov - ide o modul, ktorý verejnosti v prihraničných regiónoch umožní priamo navrhovať inovácie či komunitné projekty.
Projekt Urbanity SmartForm, ktorý sa zameriava aj na prepojenie akademickej sféry, súkromného sektora a verejnej správy, bude trvať 24 mesiacov a jeho financovanie je z veľkej časti zaistené z programu Interreg, pričom náklady sú medzi SR a ČR rozdelené rovným dielom.
České ministerstvo podotklo, že je to prvýkrát v histórii programu Interreg, keď bude mať vedúcu úlohu a bude koordinovať expertné tímy na oboch stranách hranice. Hlavným partnerom na Slovensku je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
