EK oznámila, že spúšťa projekt pre ukrajinských utečencov

Brusel 6. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že spúšťa projekt podporovaný štyrmi miliónmi eur z programu EU4Health pre lepší prístup k zdravotnej starostlivosti pre ukrajinských utečencov a vysídlencov v Bulharsku, Česku, Estónsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Moldavsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku. Informuje o tom spravodajca TASR.



Cieľom je posilniť kapacitu národných zdravotníckych systémov na zvládnutie prílevu osôb utekajúcich pred vojnou na Ukrajine a zlepšiť ich prístup k národným zdravotným systémom počas obdobia dočasnej ochrany.



Niektoré z iniciatív EK spolu s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) zahŕňajú podporu vnútroštátnych zdravotníckych orgánov pri rozširovaní zdravotného poistenia pre utečencov vrátane očkovania. V prípade vysídlených zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny ide o ich zapojenie do zdravotníctva hostiteľských krajín, aby mohli poskytovať špecifickú zdravotnú pomoc potrebnú pre utečencov.



Eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidisová v správe pre médiá upozornila, že ruská agresia na Ukrajine naďalej pokračuje a takmer päť miliónov utečencov z Ukrajiny zaregistrovaných na dočasnú ochranu v celej EÚ, tam má právo využívať lekársku pomoc a starostlivosť.



"Keďže stále viac osôb utekajúcich pred vojnou prichádza do EÚ, musíme zabezpečiť, aby systémy zdravotnej starostlivosti v členských štátoch a krajinách, ktoré sú najbližšie k Ukrajine, mali kapacitu poskytovať lekársku pomoc tým, ktorí to potrebujú. Naša iniciatíva je jasným signálom, že budeme aj naďalej stáť pri Ukrajine, jej ľude, našich členských štátoch a partneroch tak dlho, ako to bude potrebné," odkázala komisárka.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)