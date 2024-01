Projekt GCAP na vývoj stíhačiek by sa mohol otvoriť pre iné krajiny

Rím 26. januára (TASR) - Taliansko, Japonsko a Británia by mohli otvoriť svoj program zameraný na vývoj moderného stíhacieho lietadla aj iným krajinám, avšak až v neskoršom štádiu. Uviedol to v rozhovore zverejnenom v piatok talianskymi minister obrany Guido Crosetto. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Spomínané tri krajiny podpísali v decembri medzinárodnú dohodu o založení programu GCAP (Global Combat Air Program). Ide o prvý veľký program obranného priemyslu, ktorý spája samostatné snahy týchto krajín o vývoj stíhačiek ďalšej generácie.



"(Program) pre ostatných neotvoríme, kým sa neuzavrie počiatočná fáza. Potom to môžeme so súhlasom všetkých rozšíriť o ostatné krajiny," uviedol Crosetto v rozhovore pre denník Il Corriere della Sera. Dodal, že o vstup do programu sa zaujímalo viacero krajín, neodpovedal však priamo na otázku ohľadom záujmu Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov.



Británia, Japonsko a Taliansko sa už predvlani dohodli, že spoja vývoj stíhačky Mitsubushi F-X, na ktorom sa podieľajú aj Spojené štáty, a britský projekt stíhačky Tempest s cieľom vyrobiť nové bojové lietadlo. Cieľom programu je zostrojiť nový model stíhačky do roku 2035. Spoločná vývojová fáza by sa mala začať v roku 2025.