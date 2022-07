Projekt Memorial označil politika Iľju Jašina za politického väzňa

Moskva 27. júla (TASR) - Ľudskoprávny projekt Podpora politických väzňov.Memorial, ktorý vznikol po likvidácii centra Memorial, uznal opozičného politika Iľju Jašina za politického väzňa. Iniciatíva to oznámila v utorok na svojom konte na sociálnej sieti Telegram.



Jašin sa dostal do väzby po zadržaní na základe obvinenia, že sa dopustil "šírenia nepravdivých informácií o ruskej armáde motivovaných politickou nenávisťou".



Ľudskoprávni aktivisti vo svojom vyhlásení uviedli, že Jašin je stíhaný za kritiku ruskej vojenskej operácie na Ukrajine. Podľa aktivistov toto stíhanie porušuje Jašinovo právo na slobodu prejavu a má za cieľ prehlušiť hlasy odporcov špeciálnej operácie v Rusku.



Upozorňujú tiež, že Jašinovo zatknutie a vzatie do väzby má viesť k "definitívnemu očisteniu ruských politických inštitúcií od predstaviteľov opozície".



Vziať Jašina do väzby na dva mesiace nariadil súd v Moskve ešte 13. júla. Stalo sa tak na základe obvinenia zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde.



Obvinenie vychádza zo streamu, ktorý na svojom kanáli na YouTube vysielal 7. apríla. Zverejnil v ňom fragment materiálu stanice BBC o ukrajinskom meste Buča, kde miestni obyvatelia hovorili o údajných vojnových zločinoch ruských vojakov.



Jašin následne citoval stanovisko ruského ministerstva obrany, ktoré deklarovalo, že zábery nakrútené západnými novinármi v Buči sú "provokáciou kyjevského režimu". Vyšetrovatelia teraz Jašinovi - podľa jeho statusu - vytýkajú, že explicitne nepovedal, že súhlasí s týmto tvrdením ruského ministerstva.



Jašin dodal, že mu v tejto kauze hrozí do desať rokov väzenia.



Okrem toho bol Jašin minulý týždeň ministerstvom spravodlivosti zaradený na zoznam tzv. zahraničných agentov.