Projekt mosta medzi Sicíliou a pevninou naráža na protesty obyvateľov

Rím 18. apríla (TASR) - Plánovaná výstavba visutého mosta, ktorý má spojiť Sicíliu s talianskou pevninou, vyvoláva čoraz častejšie protesty miestnych obyvateľov. Po zverejnení plánov na vyvlastnenia v súvislosti s výstavbou sú podľa správy denníka Corriere della Sera "pripravení bojovať" a hrozia, že sa pripútajú k svojim domom. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.



"Budú musieť prísť a vziať si nás násilím," citoval denník vo štvrtok dotknutých obyvateľov. Spoločnosť Stretto di Messina, ktorá je poverená výstavbou, uviedla, že začala rozhovory s obyvateľmi na sicílskej aj kalábrijskej strane a ubezpečila ich, že "buldozéry nie sú predo dvermi". Bližšie podrobnosti neposkytla s tým, že viac informácií bude k dispozícii v septembri.



Podľa projektu vlády premiérky Giorgie Meloniovej má byť most dlhý 3666 metrov a široký 60 metrov. Po dokončení, ktoré sa plánuje na začiatok roka 2030, by po ňom mohlo prechádzať približne 6000 áut za hodinu a 200 vlakov denne. V súčasnosti sa na pevninu dá z ostrova dostať len trajektom a lietadlom.



Obrovský projekt, ktorého náklady sa odhadujú na 13,5 miliardy eur, vzbudzuje veľké kontroverzie. Zástancovia plánu tvrdia, že most by mohol znížiť znečistenie a ušetriť čas vďaka preprave osôb a tovaru po koľajniciach. Minister dopravy Matteo Salvini argumentuje, že projekt by mohol vytvoriť až 100.000 pracovných miest a tesnejšie spojiť Sicíliu s pevninou.



Výstavbu mosta zvažovalo už v minulosti niekoľko talianskych vlád, no z rôznych dôvodov sa tak nestalo. Projekt sa stretol aj s kritikou zo strany environmentalistov a analytikov, ktorí sa obávajú seizmickej aktivity v danej oblasti a takisto vplyvu mafie.