Projekt Zelené poklady Karpát má skvalitniť environmentálnu výchovu

Vysoké Tatry 27. mája (TASR) - Medzinárodný projekt Zelené poklady Karpát má skvalitniť environmentálnu zážitkovú výchovu detí a mládeže v tatranskom regióne i v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine. Na utorkovej tlačovej konferencii vo Vysokých Tatrách o tom informoval vedecký koordinátor združenia na ochranu prírody Machaon International Jozef Bednár s tým, že cieľom je priniesť do praxe inovatívne metódy v tejto oblasti.



Projekt združuje popredných odborníkov v oblasti pedagogiky a environmentálneho vzdelávania, profesionálnych horských sprievodcov, psychológov, ale aj umelcov, inštruktorov športových aktivít či mladých lídrov takzvaných „junior rangers“. Tí pre deti a mládež spoločne pripravia sériu dobrodružných programov a táborov v prírode. Ich cieľom je zážitkovou formou zvýšiť povedomie mladej generácie o jedinečných prírodných hodnotách Karpát, o dôležitosti ich ochrany a o ohrozeniach, ktorým v súčasnosti čelia.



„Vďaka finančnej podpore projektu z grantového programu Európskej únie Interreg VI-A NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina v celkovej výške viac ako 290.000 eur chystáme programy a tábory pre všetkých účastníkov bezplatne. Vďaka tomu ich budú môcť deti absolvovať bez ohľadu na svoje ekonomické zázemie vrátane detí utečencov z Ukrajiny,“ uviedol Bednár s tým, že hlavná časť programu sa bude konať počas letných prázdnin.



Do projektu sa zapájajú aj horskí sprievodcovia s cieľom rozšíriť portfólio služieb pre environmentálnu výchovu a pedagogiku. „Je veľmi dôležité pracovať s deťmi, pretože je veľký problém odtiahnuť ich od elektronických médií. Našou doménou je práca v prírode, chceme skĺbiť turistiku s lesnou pedagogikou a dostať deti do prírody,“ vysvetlil Marcel Kubinský zo Slovenskej asociácie horských sprievodcov.



Doterajšie aktivity projektu boli venované predovšetkým budovaniu ukrajinsko-slovenského tímu, študovaniu a adaptácii metodiky environmentálneho vzdelávania mládeže, a tiež školeniu „rangerov“. Tí sa už čoskoro stanú asistentmi dospelých lektorov a pedagógov pri komunikácii s detskými účastníkmi. „Absolvovali sme odbornú stáž v národných parkoch Šumava a Bavorský les, z ktorých odborníci patria k európskym lídrom v oblasti environmentálneho vzdelávania,“ objasnil Bednár. Súčasťou programu budú denné tábory i jednodňové aktivity, na ktorých deti zažijú splavovanie rieky, nordic walking, skalolezenie či ekologické hry.



„Na jeseň tiež uvedieme novú detskú divadelnú hru ‚O medvedíkovi‘ v podaní ukrajinských a slovenských umelcov. Spúšťame aj sprievodnú súťaž ‚Storytelling competition‘ pre mladých tvorcov na sociálnych sieťach a online platformách. Ich úlohou bude vytvoriť pre svojich sledovateľov atraktívny a pútavý obsah - videá, fotografie, príspevky, príbehy, blogy a podobne, prezentujúci ich nové zážitky a vedomosti nadobudnuté počas programov,“ doplnil Bednár.