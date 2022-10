Prokremeľské noviny píšu o chybách v boji o ukrajinské mesto Lyman

Moskva 3. októbra (TASR) - Ruské sily sa z východoukrajinského mesta Lyman v Doneckej oblasti stiahli v dôsledku nedostatku vojakov, zlej komunikácie a chýb veliteľov pri organizovaní obrany. Píše sa to v článku prokremeľských novín Komsomoľskaja pravda, o ktorom v pondelok informovala stanica CNN.



"Riziko obkľúčenia a možnosť padnutia do ponižujúceho zajatia boli príliš vysoké a velitelia sa rozhodli ustúpiť," napísal spomenutý ruský denník.



Obyvatelia Lymanu, ktorí sa rozprávali s reportérom CNN, uviedli, že ruskí vojaci sa začali sťahovať minulý piatok. Bolo to v čase, keď ruský prezident Vladimir Putin v Kremli slávnostne ohlasoval anexiu štyroch ukrajinských oblastí vrátane Doneckej.



Autor článku v novinách Komsomolskaja pravda citoval vyjadrenia vojakov, ktorí sa sťažovali okrem iného na zlú komunikáciu medzi rôznymi jednotkami. "Nikto nevie, čo sa deje na susedných pozíciách," napísal. "Ak požiadate o delostreleckú podporu prostredníctvom zložitého systému hlásení, trvá to istý čas a naše ciele sú dovtedy dávno preč," dodal. Spomenul tiež neskorý príchod záložníkov, nedostatočnú koordináciu medzi jednotlivými jednotkami či chýbajúce moderné vybavenie čo sa týka spravodajských služieb.



Ruské ministerstvo obrany v sobotu na svojom dennom brífingu oznámilo, že stiahlo svojich vojakov zo strategicky dôležitého mesta Lyman na "výhodnejšie pozície", keďže im hrozilo obkľúčenie. Ministerstvo však nespresnilo, kde sa tieto pozície nachádzajú.



Ukrajinská armáda krátko predtým vyhlásila, že v blízkosti Lymanu "obkľúčila" niekoľko tisíc ruských vojakov. Odhaduje sa, že v Lymane bolo obkľúčených viac ako 5000 ruských vojakov.



Pre ruskú armádu je strata Lymanu ďalším veľkým neúspechom, keďže toto mesto slúžilo ako logistický a dopravný uzol, kde sa koordinovali ruské vojenské operácie v severnej časti Doneckej oblasti.