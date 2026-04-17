Prokremeľského blogera prepustili z psychiatrie
V nemocničnom zariadení Remeslo strávil 30 dní.
Autor TASR
Moskva 17. apríla (TASR) - Bývalého provojnového ruského blogera Iľju Remesla, ktorého po kritike na adresu prezidenta Vladimira Putina hospitalizovali na psychiatrii, už prepustili z psychiatrickej nemocnice v Petrohrade. Informoval o tom v piatok v príspevku na sieti Telegram, uviedla agentúra DPA.
V nemocničnom zariadení Remeslo strávil 30 dní. „Tvrdá kritika najvyšších štátnych predstaviteľov má svoju cenu – pamätajte na to,“ upozornil Remeslo.
Zároveň dodal, že podmienky na psychiatrii boli „dosť ťažké, dokonca aj v porovnaní s väznicou.“ V tomto zariadení napríklad nie sú povolené vychádzky.
„Podstatu svojho konania neľutujem, ale keby som to robil teraz, použil by som vyváženejšie a umiernenejšie formulácie, bez osobných útokov,“ napísal Remeslo.
Zároveň prisľúbil, že „v priebehu dvoch až troch dní vysvetlí, prečo to všetko urobil, a priblíži svoje ďalšie plány“.
Ako bloger a právnik Remeslo predtým bezvýhradne podporoval vedenie krajiny a kritizoval opozíciu. V minulosti sa podieľal aj na udaniach proti nebohému opozičnému lídrovi Alexejovi Navaľnému a jeho spolupracovníkom. V príspevkoch na Telegrame zo 17. a 18. marca však začal nečakane kritizovať samotného Putina. Zverejnil vtedy viacero príspevkov, v ktorých sa kriticky vyjadril k vojne na Ukrajine a vyzval na súdne stíhanie Putina, ktorého označil za „nelegitímneho prezidenta“. Jeho príspevky mali veľký ohlas.
Neskôr spravodajský portál Fontanka informoval, že Remesla hospitalizovali v psychiatrickej nemocnici. Telegramový kanál Mash uviedol, že k tomu došlo „na žiadosť tretích osôb“. Ako upozornili blogeri a novinári, členovia Remeslovej rodiny pracujú v oblasti psychoterapie a psychiatrie.
Za éry Sovietskeho zväzu dochádzalo k zneužívaniu psychiatrie na politické účely a disidenti - kritici režimu, aktivisti, veriaci či ľudia snažiaci sa emigrovať - boli často označovaní za psychicky chorých. Sovietsky režim vychádzal z predstavy, že odpor voči „socialistickému systému“ je znakom duševnej poruchy. V týchto tzv. špeciálnych nemocniciach boli podmienky podobné väzniciam a pacienti sa museli podrobiť nútenej liečbe vrátane užívania silných liekov.
V nemocničnom zariadení Remeslo strávil 30 dní. „Tvrdá kritika najvyšších štátnych predstaviteľov má svoju cenu – pamätajte na to,“ upozornil Remeslo.
Zároveň dodal, že podmienky na psychiatrii boli „dosť ťažké, dokonca aj v porovnaní s väznicou.“ V tomto zariadení napríklad nie sú povolené vychádzky.
„Podstatu svojho konania neľutujem, ale keby som to robil teraz, použil by som vyváženejšie a umiernenejšie formulácie, bez osobných útokov,“ napísal Remeslo.
Zároveň prisľúbil, že „v priebehu dvoch až troch dní vysvetlí, prečo to všetko urobil, a priblíži svoje ďalšie plány“.
Ako bloger a právnik Remeslo predtým bezvýhradne podporoval vedenie krajiny a kritizoval opozíciu. V minulosti sa podieľal aj na udaniach proti nebohému opozičnému lídrovi Alexejovi Navaľnému a jeho spolupracovníkom. V príspevkoch na Telegrame zo 17. a 18. marca však začal nečakane kritizovať samotného Putina. Zverejnil vtedy viacero príspevkov, v ktorých sa kriticky vyjadril k vojne na Ukrajine a vyzval na súdne stíhanie Putina, ktorého označil za „nelegitímneho prezidenta“. Jeho príspevky mali veľký ohlas.
Neskôr spravodajský portál Fontanka informoval, že Remesla hospitalizovali v psychiatrickej nemocnici. Telegramový kanál Mash uviedol, že k tomu došlo „na žiadosť tretích osôb“. Ako upozornili blogeri a novinári, členovia Remeslovej rodiny pracujú v oblasti psychoterapie a psychiatrie.
Za éry Sovietskeho zväzu dochádzalo k zneužívaniu psychiatrie na politické účely a disidenti - kritici režimu, aktivisti, veriaci či ľudia snažiaci sa emigrovať - boli často označovaní za psychicky chorých. Sovietsky režim vychádzal z predstavy, že odpor voči „socialistickému systému“ je znakom duševnej poruchy. V týchto tzv. špeciálnych nemocniciach boli podmienky podobné väzniciam a pacienti sa museli podrobiť nútenej liečbe vrátane užívania silných liekov.