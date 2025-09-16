< sekcia Zahraničie
Prokurátor aktualizoval obžalobu v kauze pádu prístrešku v Novom Sade
Túto obžalobu musí ešte preskúmať súd, dodal Reuters.
Autor TASR
Belehrad 16. septembra (TASR) - Prokuratúra v Srbsku v utorok podala aktualizovanú obžalobu proti 13 ľuďom vrátane bývalého ministra výstavby, infraštruktúry a dopravy Gorana Vesiča v súvislosti so zrútením nového prístrešku nad vchodom do železničnej stanice v Novom Sade. Obžaloba navrhuje, aby súd v Novom Sade nariadil väzbu pre všetkých obžalovaných, uviedla prokuratúra vo vyhlásení citovanom agentúrou AFP, píše TASR.
Ako spresnila agentúra Reuters, obžaloba sa týka „uvedenia budovy stanice do prevádzky, hoci prebiehali stavebné práce a nebolo vydané povolenie (na prevádzkovanie budovy počas stavebných prác),“ uvádza sa vo vyhlásení. Ďalšími bodmi obžaloby sú „zanedbanie údržby budovy stanice a trestné činy spojené s projektovaním a realizáciou rekonštrukcie železničnej stanice v Novom Sade“.
Zrútenie betónovej konštrukcie nad vchodom do železničnej stanice v druhom najväčšom srbskom meste Nový Sad sa stalo symbolom korupcie a vyvolalo v Srbsku takmer každodenné protesty. Protestujúci najprv požadovali transparentné vyšetrovanie tragédie, ale ich výzvy sa čoskoro premenili na požiadavky na predčasné voľby.
Účastníci protestov sa nádejajú, že prostredníctvom volieb sa im po 13 rokoch podarí odstaviť prezidenta Aleksandara Vučiča a jeho Srbskú pokrokovú stranu (SNS) od moci, píše AFP. Vučiča a jeho spojencov demonštranti obviňujú z väzieb na organizovaný zločin, násilie voči politickým súperom a obmedzovania slobody médií. Vučič tieto obvinenia popiera a tvrdí, že protesty v Srbsku sú organizované zvonku.
Vyššia prokuratúra v Novom Sade pôvodne podala obžalobu koncom decembra 2024, ale sudcovia ju v apríli vrátili so žiadosťou o ďalšie informácie.
Obvinení boli po tomto rozhodnutí prepustení alebo umiestnení do domáceho väzenia.
Prokuratúra v utorok uviedla, že vyhovela žiadosti sudcu a teraz ukončila doplňujúce vyšetrovanie.
Medzičasom prokurátor špecializujúci sa na organizovaný zločin a korupciu v Belehrade vedie samostatné, nezávislé vyšetrovanie tragédie. Zameriava sa na 13 osôb vrátane Vesiča a ďalšieho bývalého ministra Tomislava Momiroviča, ktorý pred ním viedol ministerstvo výstavby.
V marci Európska prokuratúra (EPPO) začala v súvislosti s tragédiou v Novom Sade svoje vlastné vyšetrovanie pre podozrenie z možného zneužitia fondov EÚ na rekonštrukciu stanice.
