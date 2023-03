Prokurátor Bragg vyšetrujúci Trumpa dostal list s bielym práškom

New York 25. marca (TASR) - Americké úrady vyšetrujú obálku s bielym práškom a vyhrážkou smrťou zaslanú manhattanskému prokurátorovi Alvinovi Braggovi. Ten v súčasnosti vyšetruje amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR správu prevzala v sobotu z webovej stránky stanice NBC News, ktorá sa odvoláva na úrady.



V obálke bol text "Alvin: Chystám sa ťa zabiť!" a 13 výkričníkov, uviedli zdroje pre NBC News. Takisto v nej bolo menšie množstvo bieleho prášku. Prípad vyšetrujú americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) a polícia v meste New York (NYPD).



Prokurátorova kancelária uviedla, že list bol okamžite odovzdaný úradom. Tie však nenašli žiadny škodlivý obsah.



Manhattanská prokuratúra v posledných týždňoch zaznamenala stovky hrozieb a niekoľko desiatok z nich bolo vyhodnotených za priame vážne ohrozenie Bragga, píše NBC News.



Bragg exprezidenta Trumpa vyšetruje pre úplatok pornoherečke Stormy Danielsovej, aby mlčala o pomere s Trumpom. Súdna porota bude posudzovať dôkazy a hlasovať o prípadnom obžalovaní.



Rozhodnutie môže padnúť najskôr na budúci týždeň. Trump by sa v takom prípade stal vôbec prvým prezidentom (bývalým alebo úradujúcim), ktorý by bol obžalovaný zo zločinu.



Exprezident minulú sobotu (18. marca) na sociálnej sieti napísal, že v utorok 21. marca ho zatknú, lebo prokurátor Bragg ho chce obviniť v prípade vyplatenia úplatkov za mlčanie ženám, ktoré tvrdia, že mali s exprezidentom sexuálny styk. Bragg však tieto vyjadrenia vo štvrtok označil za nepravdivé očakávanie.