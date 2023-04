Prokurátor Bragg žaluje kongresmana za zasahovanie do prípadu Trumpa

New York 12. apríla (TASR) - Americký prokurátor Alvin Bragg, ktorý je hlavným žalobcom v súdnom procese proti bývalému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, podal v utorok žalobu na republikánskeho zákonodarcu Jima Jordana za zasahovanie do prípadu exprezidenta a za zastrašovanie jeho ako prokurátora. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Bragg, okresný prokurátor newyorskej štvrte Manhattan, obvinil v žalobe člena Snemovne reprezentantov Jordana z "bezprecedentne drzého a protiústavného útoku" voči trestnému stíhaniu 76-ročného Trumpa.



Minulý týždeň oznámil Bragg 34 bodov obžaloby proti Trumpovi za údajné vyplatenie peňazí osobám za ich mlčanie, ktoré malo Trumpovi pomôcť v prezidentskej kampani v roku 2016 - úplatok dostala aj pornoherečka Stromy Daniels, aby verejne nerozprávala o sexe s Trumpom.



Exprezident sa postavil pred newyorský súd, kde aféru poprel a vyhlásil sa za nevinného vo všetkých bodoch obžaloby. Prokurátora a demokrata Bragga, ktorý je hlavným žalobcom v procese proti nemu, opakovane obvinil z "honu na čarodejnice".



Ešte pred Braggovou obžalobou Trumpa Jordan a jeho dvaja republikánski kolegovia minulý mesiac žiadali, aby Bragg prišiel vypovedať pred Kongres o svojom vyšetrovaní exprezidenta.



Títo republikáni, ktorí sú všetci predsedovia výborov v Snemovni reprezentantov, obvinili Bragga z toho, že vedie "politicky motivované stíhanie" Trumpa. A žiadali, aby odovzdal dokumenty súvisiace s jeho prípadom.



Braggov úrad reagoval tým, že obvinil trojicu kongresmanov z "nevídaného zasahovania pred blížiacou sa obžalobou" Trumpa v New Yorku.



Po minulotýždňovom zverejnení obžaloby Trumpa vydal Jordan príkaz pre bývalého prokurátora na Braggovej prokuratúre Marka Pomerantza, aby prišiel vypovedať pred zákonodarcov za zatvorenými dverami.



Trump - favorit na republikánsku nomináciu v prezidentských voľbách v roku 2024 - je vôbec prvým bývalým americkým prezidentom obžalovaným z trestného činu.



Je obžalovaný z falšovania obchodným záznamov, aby zakryl platbu 130.000 dolárov pornoherečke Danielsovej, ktoré dostala len niekoľko týždňov pred prezidentskými voľbami v roku 2016. Tie nakoniec vyhral a stal sa šéfom Bieleho domu.