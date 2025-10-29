< sekcia Zahraničie
Prokurátor chce pre obžalovaných z výbuchu na Krymskom moste doživotie
Autor TASR
Moskva 29. októbra (TASR) - Ruské štátne zastupiteľstvo žiada pre všetkých obvinených v prípade výbuchu na Krymskom moste z októbra 2022 doživotný trest odňatia slobody. S odvolaním sa na tlačovú službu súdu a správy agentúry TASS o tom v stredu informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.
Táto požiadavka zaznela na stredajšom pojednávaní vojenského okresného súdu v Rostove nad Donom, na ktorom prokurátor vystúpil so záverečnou rečou. Vystúpenie obhajoby sa očakáva vo štvrtok 30. októbra. Súdny proces sa koná s vylúčením verejnosti.
Pred súd predstúpili ôsmi muži, ktorí sú obvinení z terorizmu a nezákonnej manipulácie s výbušninami. Vyšetrovatelia označili za organizátora útoku šéfa Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU) Vasyla Maľuka, ktorý aj v auguste 2023 verejne prevzal zodpovednosť za túto operáciu.
Citované ruské médiá informovali, že obvinení odmietajú svoju vinu. Obhajoba tvrdí, že do prípadu boli zapletení „náhodní ľudia, ktorí sa ocitli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste“.
Výbuch na Krymskom moste spájajúcom anektovaný Krym s Krasnodarským krajom sa odohral 8. októbra 2022 skoro ráno, keď na ňom explodovalo nákladné auto plné výbušnín. Výbuch zničil dve cestné časti konštrukcie a spôsobil veľký požiar na železničnej časti mosta. O život prišlo päť osôb vrátane vodiča nákladného auta a pasažierov okoloidúceho vozidla.
K explózii došlo len deň po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin oslávil svoje 70. narodeniny.
Ukrajina zvyčajne uvádza, že Krymský most považuje za legitímny vojenský cieľ, pretože sa využíva na prepravu jednotiek ruskej armády, jej techniky a munície.
