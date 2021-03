Prokurátor: Honduraský prezident pomohol pašovať do USA tony kokaínu

New York 10. marca (TASR) - Prezident Hondurasu Juan Orlando Hernández pomohol pašovať do USA tony kokaínu, povedal v utorok americký prokurátor počas súdu s obvineným obchodníkom s drogami. Informovala o tom agentúra AFP.



Obvinený narkobarón Geovanny Fuentes údajne podplatil honduraského prezidenta sumou 25.000 dolárov v hotovosti. Výmenou za peniaze sa podľa prokurátora Jacoba Gutwilliga stal Fuentes "nedotknuteľným". Súdny proces sa odohráva v štáte New York, priblížila spravodajská stanica al-Džazíra.



Americká federálna prokuratúra Hernándeza obvinila z pašovania drog ešte v roku 2019. Prokuratúra vtedy tvrdila, že Hernández použil v prepočte takmer 1,35 milióna eur na to, aby si zabezpečil víťazstvo v prezidentských voľbách v roku 2013. Prezident bol znovuzvolený v roku 2017 aj napriek obvineniam z volebného podvodu.