Prokurátor nariadil odstrániť z múzea v Clevelande antickú sochu

New York 31. augusta (TASR) - Newyorská prokuratúra nariadila odstrániť z múzea v Clevelande v americkom štáte Ohio údajnú sochu rímskeho cisára Marka Aurelia. Socha je súčasťou vyšetrovania krádeže a pašovania umeleckých predmetov z Turecka. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry AP a webovej stránky denníka The New York Times (NYT).



Soche chýba hlava a je súčasťou zbierky Clevelandského múzea umenia (CMA) od roku 1986. Tento mesiac ju na príkaz prokurátora newyorského mestského obvodu Manhattan Alvina Bragga z expozície stiahli. Úrad prokurátora vo štvrtok uviedol, že prípad súvisí s trestným vyšetrovaním pašeráckej siete a lúpežou starožitností v Turecku.



Vyšetrovatelia hodnotu sochy určili na 20 miliónov dolárov a jej vek na približne 1800 rokov. V septembri má byť prevezená do New Yorku, kde obvinení pašeráci pôsobili, čo tamojšej prokuratúre udeľuje oprávnenie zabaviť sochu z iného štátu. Úrady o prípade ďalšie podrobnosti neposkytli.



Turecké úrady uviedli, že clevelandskému múzeu opakovane oznámili, že socha muža v rúchu v nadživotnej veľkosti bola ukradnutá v 60. rokoch minulého storočia na archeologickom nálezisku na juhozápade Turecka. Múzeum ich tvrdenia odmietlo.



Turecko sa vyšetrovateľov usiluje presvedčiť, že ide o sochu Marka Aurélia podľa mena na kamennom podstavci. Múzeum na svojej webovej stránke sochu donedávna označovalo ako cisár - filozof, pravdepodobne Markus Aurélius. Zmienky o Turecku a Markovi Aureliovi však nedávno z webovej stránky stiahlo, píše NYT.



Newyorská prokuratúra v posledných rokoch vrátila ukradnuté historické artefakty z približne 20 krajín.