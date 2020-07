Prokurátor neobžaluje expolicajta, ktorý zastrelil Michaela Browna

Clayton 31. júla (TASR) - Wesley Bell, černošský prokurátor okresu St. Louis v americkom štáte Missouri, vo štvrtok oznámil, že neobžaluje belošského policajta Darrena Wilsona, ktorý 9. augusta 2014 v meste Ferguson smrteľne postrelil černošského tínedžera Michaela Browna.



Podľa agentúry AP ide o dramatické rozhodnutie, ktoré by mohlo znovu otvoriť staré rany v rámci súčasnej debaty o "rasovej nespravodlivosti a policajnom zaobchádzaní s menšinami".



Udalosť vo Fergusone podnietila vznik hnutia Black Lives Matter, ktoré upozorňuje na prípady policajného násilia voči ľuďom tmavej pleti v USA, a vyvolala vlnu demonštrácií a násilností.



Aktivisti za ľudské práva a Brownova matka dúfali, že Wesley Bell ako prvý černošský prokurátor okresu St. Louis prípad znovu otvorí, keď sa v januári 2019 ujal funkcie.



Bell svoje rozhodnutie opísal, ako "jednu z najťažších vecí, ktorú som musel urobiť". Vyhlásil, že po päťmesačnom skúmaní svedeckých výpovedí, súdnych správ a iných dôkazov, aby sa zistilo, či jeho úrad môže dokázať, že Wilson spáchal vraždu alebo zabitie, "nemôžeme dokázať, že to urobil".



Pred takmer šiestimi rokmi veľká porota odmietla obviniť Wilsona, ktorý zastrelil 18-ročného Browna. Wilson, ktorý mal vtedy 28 rokov, uviedol, že pri zákroku sa obával o svoj život, keďže Brown ho udrel a siahol po jeho služobnej zbrani.



Wilson, ako tvrdili jeho právnici, konal v súlade so svojím výcvikom a právnymi postupmi.



Ako vtedy informoval okresný prokurátor St. Louis Robert McCulloch, Brown ukradol škatuľu cigár z obchodu s potravinami len niekoľko minút predtým, ako ho zastavil Wilson. Brown natiahol ruku do otvoreného okna na Wilsonovom policajnom aute a z policajtovej zbrane sa v aute dvakrát strieľalo. V aute sa našla Brownova krv, očividne z rany na jeho palci. Brown od auta odbehol. Wilson ho prenasledoval pešo a podľa dôveryhodného svedectva a potvrdených dôkazov sa Brown otočil a dvakrát sa vrhol proti Wilsonovi. Ten viackrát vystrelil, uviedol McCulloch.