V súvislosti s vpádom do Kapitolu možno obvinia aj Trumpa

Washington 8. januára (TASR) – Úradujúci prokurátor dištriktu Kolumbia Michael Sherwin vo štvrtok nevylúčil, že v súvislosti so stredajšími násilnosťami v Kapitole bude obvinený aj úradujúci prezident USA Donald Trump.



V rozhovore pre televíziu CNBC Sherwin spresnil, že vyšetrovatelia analyzujú konanie všetkých aktérov násilností pred Kapitolom i neoprávneného prieniku do budovy, kde sa v tom čase práve konalo spoločné zasadnutie oboch komôr Kongresu, ktoré malo v programe potvrdenie výsledkov prezidentských volieb z 3. novembra.



Sherwin uviedol, že v súvislosti so stredajším obliehaním Kapitolu boli obvinenia vznesené voči 55 osobám. Väčšinou ide o obvinenie z nezákonného vstupu, i keď niektorí boli obvinení aj zo závažnejších trestných činov, napr. z útoku.



V nasledujúcich týždňoch možno očakávať vznesenie ďalších obvinení, dodal Sherwin, podľa ktorého môže ísť o obvinenia zo sprisahania s cieľom vyvolať vzburu, výtržníctva a povstania.



Vypočúvaniu sa podrobia aj príslušníci polície na Kapitole. Sherwin ubezpečil, že ak sa nájdu dôkazy, ktoré by naznačili, že niektorý z nich by mohol byť považovaný za spolupáchateľa, budú obvinení. Dodal, že v hre sú všetky možnosti obvinenia.



Agentúra Bloomberg informovala, že na záznamoch z bezpečnostných kamier sú zachytení niektorí príslušníci ochranky Kapitolu, ako pózujú na selfie snímky s protrumpovskými výtržníkmi, ktorí v stredu vtrhli do budovy Snemovne reprezentantov a Senátu.



Útok týchto prívržencov prezidenta Donalda Trumpa prinútil členov Kongresu, ktorí boli v procese potvrdzovania volebného víťazstva zvoleného prezidenta Joea Bidena, aby sa na niekoľko hodín utiahli na bezpečné miesto.



Sherwin tiež informoval, že z kancelárií senátorov zmizla elektronika. Dodal, že tieto krádeže by potenciálne mohli predstavovať ohrozenie národnej bezpečnosti.



Okrem toho došlo aj k materiálnym škodám, napr. keď útočníci rozbíjali okná a sklené výplne na dverách. Vo viacerých miestnostiach došlo aj k poškodeniu nábytku a iného vybavenia.