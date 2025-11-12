Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 12. november 2025Meniny má Svätopluk
< sekcia Zahraničie

Prokurátor obžaloval dvoch Sýrčanov zo zločinov počas občianskej vojny

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Obžalovanými sú podľa AFP bývalý brigádny generál sýrskej spravodajskej služby a bývalý šéf vyšetrovacieho oddelenia tamojšej kriminálnej polície v hodnosti podplukovníka.

Autor TASR
Viedeň/Damask 12. novembra (TASR) - Prokuratúra v Rakúsku v stredu oznámila, že dvoch predstaviteľov bývalého sýrskeho režimu obžalovala zo zločinov proti civilistom zadržaným počas občianskej vojny v Sýrii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Obžalovanými sú podľa AFP bývalý brigádny generál sýrskej spravodajskej služby a bývalý šéf vyšetrovacieho oddelenia tamojšej kriminálnej polície v hodnosti podplukovníka.

Rakúsko je domovom jednej z najväčších sýrskych diaspór v Európe a tamojšie súdy sa v minulosti už zaoberali podobnými prípadmi v súvislosti so zločinmi spáchanými počas občianskej vojny v Sýrii. Podobné procesy prebiehali aj v Nemecku, Švédsku a vo Francúzsku.

Podľa vyhlásenia prokuratúry vo Viedni sú dvaja bývalí predstavitelia obvinení z viacerých trestných činov vrátane ťažkej ujmy na zdraví a sexuálneho nátlaku. Jeden z nich je navyše obvinený z mučenia.

Tieto zločiny údajne páchali na civilistoch zadržaných v sýrskom meste Rakka v rokoch 2011 až 2013 pri potláčaní protestov proti režimu Bašára Asada, ktorý bol v tom čase prezidentom, píše agentúra AFP. Dlhoročný sýrsky vládca bol zosadený minulý rok.

„Doteraz bolo identifikovaných 21 obetí,“ uviedla prokuratúra. Obaja obvinení žijú od roku 2015 v Rakúsku, kde požiadali o azyl. V prípade dokázania viny im hrozí až desať rokov za mrežami.

V Rakúsku žije približne 100.000 Sýrčanov. Vo viacerých európskych krajinách sa utečenci zo Sýrie dovolávajú princípu univerzálnej jurisdikcie, podľa ktorého možno stíhať osoby podozrivé zo zločinov proti ľudskosti kdekoľvek na svete.
.

Neprehliadnite

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna