Prokurátor obžaloval dvoch Sýrčanov zo zločinov počas občianskej vojny
Obžalovanými sú podľa AFP bývalý brigádny generál sýrskej spravodajskej služby a bývalý šéf vyšetrovacieho oddelenia tamojšej kriminálnej polície v hodnosti podplukovníka.
Autor TASR
Viedeň/Damask 12. novembra (TASR) - Prokuratúra v Rakúsku v stredu oznámila, že dvoch predstaviteľov bývalého sýrskeho režimu obžalovala zo zločinov proti civilistom zadržaným počas občianskej vojny v Sýrii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Obžalovanými sú podľa AFP bývalý brigádny generál sýrskej spravodajskej služby a bývalý šéf vyšetrovacieho oddelenia tamojšej kriminálnej polície v hodnosti podplukovníka.
Rakúsko je domovom jednej z najväčších sýrskych diaspór v Európe a tamojšie súdy sa v minulosti už zaoberali podobnými prípadmi v súvislosti so zločinmi spáchanými počas občianskej vojny v Sýrii. Podobné procesy prebiehali aj v Nemecku, Švédsku a vo Francúzsku.
Podľa vyhlásenia prokuratúry vo Viedni sú dvaja bývalí predstavitelia obvinení z viacerých trestných činov vrátane ťažkej ujmy na zdraví a sexuálneho nátlaku. Jeden z nich je navyše obvinený z mučenia.
Tieto zločiny údajne páchali na civilistoch zadržaných v sýrskom meste Rakka v rokoch 2011 až 2013 pri potláčaní protestov proti režimu Bašára Asada, ktorý bol v tom čase prezidentom, píše agentúra AFP. Dlhoročný sýrsky vládca bol zosadený minulý rok.
„Doteraz bolo identifikovaných 21 obetí,“ uviedla prokuratúra. Obaja obvinení žijú od roku 2015 v Rakúsku, kde požiadali o azyl. V prípade dokázania viny im hrozí až desať rokov za mrežami.
V Rakúsku žije približne 100.000 Sýrčanov. Vo viacerých európskych krajinách sa utečenci zo Sýrie dovolávajú princípu univerzálnej jurisdikcie, podľa ktorého možno stíhať osoby podozrivé zo zločinov proti ľudskosti kdekoľvek na svete.
