Prokurátor: Trump mal zaplatiť za mlčanie trom osobám vrátane vrátnika

New York 5. apríla (TASR) - Manhattanský prokurátor Alvin Bragg v noci na stredu potvrdil, že exprezident USA Donald Trump bol obžalovaný vo veci údajného falšovania obchodných dokumentov a podplácania troch osôb počas svojej prezidentskej kampane v roku 2016. Bragg zároveň dodal, že "pred zákonom sú si všetci rovní". TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



"Tieto trestné činy sú v štáte New York ťažkými zločinmi. Nezáleží na tom, kým ste, nemôžeme a nebudeme normalizovať závažnú trestnú činnosť," vyhlásil Bragg počas tlačovej konferencie. Dodal, že "prípad sa pohol dopredu, lebo prokuratúra získala dodatočné dôkazy, ktoré predtým neboli k dispozícii".



Spravodajská stanica BBC upozorňuje, že na Braggove vyjadrenia reagoval aj republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Kongresu USA Kevin McCarthy. Manhattanský prokurátor sa podľa neho "pokúša zasahovať do demokratického procesu spolitizovanými obvineniami proti prezidentovi Trumpovi".



Trump si v utorok vypočul pred newyorským sudcom obžalobu, avšak vo všetkých 34 bodoch odmietol svoju vinu. Prípad sa týka údajného podplácania pornoherečky a ďalšej ženy, ktorým vraj zaplatil za to, aby o jeho mimomanželskom pomere s ním počas prezidentskej kampane mlčali. Údajne podplatil i vrátnika v budove Trump Tower, ktorý tvrdil, že exprezident má nemanželské dieťa. Trump si vraj následne tieto úplatky zapísal do nákladov v kampani.



Súdny proces s Trumpom by sa podľa sudcu Juana Merchana mohol začať v januári 2024. Právnici bývalého prezidenta však avizovali, že sa budú snažiť posunúť začiatok procesu na jar 2024. V novembri toho istého roku sú na programe prezidentské voľby a Trump v nich plánuje kandidovať.



Po výsluchu sa Trump vybral na letisko LaGuardia, odkiaľ súkromným lietadlom odletel na Floridu. Tam má zo svojej rezidencie Mar-a-Lago neskôr poskytnúť stanovisko pre médiá. V priestoroch súdu a prokuratúry s novinármi nekomunikoval.