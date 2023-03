Prokurátor: Trump vyvolal nepravdivé očakávanie o svojom zatknutí

New York 24. marca (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump vyvolal u ľudí "nepravdivé očakávanie", že bude čoskoro zatknutý, uviedol vo štvrtok newyorský prokurátor Alvin Bragg. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Bragg pôsobí ako okresný prokurátor v newyorskej štvrti Manhattan a horeuvedené slová napísal v liste trom republikánskym zákonodarcom, ktorí ho požiadali, aby prišiel o vyšetrovaní vypovedať pred Kongres.



V písomnej žiadosti z pondelka 20. marca obvinili demokrata Bragga, že vedie "politicky motivované trestné konanie".



Trump v sobotu 18. marca bez uvedenia akýchkoľvek dôkazov na sociálnej sieti Truth Social oznámil, že v utorok 21. marca očakáva svoje zatknutie. A vyzval svojich priaznivcov na protest.



Podľa prokuratúry písomná žiadosť trojice republikánov o vypočúvanie pred Kongresom je bezprecedentná a nespĺňa zákonné podmienky. "Vaša žiadosť prišla až po tom, čo Donald Trump vyvolal nepravdivé očakávanie, že v utorok bude zatknutý, a čo vás údajne jeho právnici vyzvali, aby ste zasiahli. Ani jeden tento fakt nie je zákonným dôvodom pre kongresové vypočúvanie," napísala newyorská prokuratúra. Jej list mala agentúra AFP možnosť vidieť.



Alvin Bragg exprezidenta vyšetruje pre úplatok pornoherečke Stormy Danielsovej, aby mlčala o pomere s Trumpom. Veľká porota bude posudzovať dôkazy a hlasovať o prípadnom obžalovaní Trumpa. Republikán Trump (76) sa pritom chce uchádzať o znovuzvolenie.



Trumpova výzva na protesty posilnila obavy, že môže spustiť podobné násilie ako pri útoku na americký Kongres 6. januára 2021.



Newyorská polícia už postavila barikády pred Braggovou prokuratúrou, mrakodrapom Trump Tower a Manhattanským trestným súdom, kde v prípade obžaloby budú Trumpa súdiť. Stal by sa vôbec prvým prezidentom (bývalým alebo úradujúcim), ktorý by bol obžalovaný zo zločinu.



Rozhodnutie môže padnúť najskôr na budúci týždeň.