< sekcia Zahraničie
Prokurátor: Výbuch v Monaku sa nevyšetruje ako teroristický útok
Podozrivý z útoku je stále na úteku a úrady pokračujú v intenzívnom pátraní.
Autor TASR
Monako 30. júna (TASR) - Výbuch, pri ktorom v pondelok večer v Monaku utrpeli zranenia traja ľudia, vyšetrujú tamojšie úrady ako pokus o vraždu a nepovažujú ho za teroristický čin, uviedol v utorok monacký prokurátor Stéphane Thibault, ktorý zároveň odmietol uviesť, kto bol predpokladaným cieľom. Viaceré zdroje uviedli, že ním bol podnikateľ ukrajinského pôvodu Vadym Jermolajev, ktorý je medzi zranenými, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Podozrivý z útoku je stále na úteku a úrady pokračujú v intenzívnom pátraní. Na pomoc monackej polícii bolo nasadených približne 40 francúzskych žandárov a dva vrtuľníky.
V rámci spolupráce medzi Francúzskom a Monakom bolo na tento prípad povolaných 15 vyšetrovateľov z departementu Alpes-Maritimes.
Monacký premiér Christophe Mirmand v rozhovore pre televíziu BFM uviedol, že jedna z obetí - žena, ktorá pri výbuchu utrpela najťažšie zranenia -, sa v noci na utorok po prevoze do nemocnice vo francúzskom meste Nice podrobila operácii. Jej stav je naďalej kritický.
Thibault v utorok na tlačovej konferencii doplnil, že okrem spomínaných troch ťažko zranených pri výbuchu utrpeli poranenia aj ďalšie dve osoby. Podľa prokurátora majú rezné rany od sklenených črepín z výkladov obchodov, ktoré sa po výbuchu rozbili v dôsledku tlakovej vlny.
Muž po nastražení balíka s výbušninou odišiel pešo do susednej obce Beausoleil, ktorá sa nachádza na území Francúzska, a následne jeho stopu stratili. Formálne zatiaľ nebol identifikovaný.
BFM doplnila, že v Monaku - na ploche dva kilometre štvorcové - je rozmiestnených približne 1200 bezpečnostných kamier, pričom veľmi dobre je nimi monitorovaná aj francúzska obec Beausoleil.
Polícia pôvodne uvádzala, že v taške, ktorá explodovala, sa mohli nachádzať skrutky a kovové guľôčky (šrapnely). Neskôr však kriminalisticko-technickí experti prítomní na mieste činu túto informáciu nepotvrdili. Presné zloženie výbušniny je v súčasnosti predmetom analýzy.
Podozrivý z útoku je stále na úteku a úrady pokračujú v intenzívnom pátraní. Na pomoc monackej polícii bolo nasadených približne 40 francúzskych žandárov a dva vrtuľníky.
V rámci spolupráce medzi Francúzskom a Monakom bolo na tento prípad povolaných 15 vyšetrovateľov z departementu Alpes-Maritimes.
Monacký premiér Christophe Mirmand v rozhovore pre televíziu BFM uviedol, že jedna z obetí - žena, ktorá pri výbuchu utrpela najťažšie zranenia -, sa v noci na utorok po prevoze do nemocnice vo francúzskom meste Nice podrobila operácii. Jej stav je naďalej kritický.
Thibault v utorok na tlačovej konferencii doplnil, že okrem spomínaných troch ťažko zranených pri výbuchu utrpeli poranenia aj ďalšie dve osoby. Podľa prokurátora majú rezné rany od sklenených črepín z výkladov obchodov, ktoré sa po výbuchu rozbili v dôsledku tlakovej vlny.
Muž po nastražení balíka s výbušninou odišiel pešo do susednej obce Beausoleil, ktorá sa nachádza na území Francúzska, a následne jeho stopu stratili. Formálne zatiaľ nebol identifikovaný.
BFM doplnila, že v Monaku - na ploche dva kilometre štvorcové - je rozmiestnených približne 1200 bezpečnostných kamier, pričom veľmi dobre je nimi monitorovaná aj francúzska obec Beausoleil.
Polícia pôvodne uvádzala, že v taške, ktorá explodovala, sa mohli nachádzať skrutky a kovové guľôčky (šrapnely). Neskôr však kriminalisticko-technickí experti prítomní na mieste činu túto informáciu nepotvrdili. Presné zloženie výbušniny je v súčasnosti predmetom analýzy.