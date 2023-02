Prokurátor žiada pre laureáta Nobelovej ceny 12 rokov väzenia

Minsk/Berlín 9. februára (TASR) — Nositeľovi Nobelovej ceny za mier Alesovi Biaľackému hrozí 12 rokov odňatia slobody za údajné financovanie protivládnych protestov v Bielorusku. Tento trest preňho vo štvrtok počas pojednávania za zatvorenými dverami v Minsku žiadal prokurátor v kauze, v ktorej sú obvinení ešte ďalší traja predstavitelia ľudskoprávneho centra Viasna, informovala agentúra AP.



Štvorica aktivistov je obvinená z daňových únikov, financovania akcií porušujúcich verejný poriadok a pašovania. Týchto činov sa podľa prokuratúry dopustili, keď ako predstavitelia centra Viasna finančne pomáhali prenasledovaným politickým väzňom a platili pokuty za zadržaných.



Prokurátor žiada dlhoročné tresty odňatia slobody aj pre Biaľackého kolegov: Vaľancin Stefanovič by mal dostať 11 rokov väzenia, Dzmitryj Salaviov desať rokov a Uladzimir Labkovič deväť rokov.



Salaviov je súdený v neprítomnosti, keďže sa mu z Bieloruska podarilo ujsť.



Všetci štyria by si mali trest odpykať vo väzení so zvýšenou ochranou.



Každému zo štvorice hrozí aj pokuta vo výške 185.000 bieloruských rubľov (približne 73.200 dolárov).



Obvinení sú vo vyšetrovacej väzbe už 20 mesiacov. Boli zatknutí po niekoľko mesiacov trvajúcich masových protestoch, ktoré v Bielorusku nasledovali po prezidentských voľbách konaných v auguste 2020. Lukašenko v nich získal šiesty mandát po sebe, no opozícia a Západ ich odsúdili ako zmanipulované.



Na Lukašenkov rozkaz bezpečnostné zložky protesty potlačili, pričom zatkli viac ako 35.000 ľudí a tisíce z nich zbili.



Agentúra AP napísala, že počas štvrtkového súdneho procesu boli 60-ročný Biaľacký a jeho kolegovia držaní v súdnej sieni v zamrežovanej "klietke" a spútaní.



"Trestanie pomoci obetiam politických represií, ktorá sa odohráva po roku 2020, je nemorálne a nehumánne," povedal Biaľacký na súde.



Bieloruská exilová opozičná líderka Sviatlana Cichanovská, ktorá bola v roku 2020 krátko po prezidentských voľbách nútená z Bieloruska utiecť, vyzvala na okamžité prepustenie súdených obhajcov ľudských práv.