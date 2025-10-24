Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prokurátori dúfajú v rýchle dolapenie zlodejov šperkov z Louvru

Na snímke okno, ktorým zlodeji vnikli počas krádeže šperkov do múzea Louvre v Paríži v nedeľu 19. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Vyšetrovatelia z miesta činu získali viac ako 150 vzoriek DNA, odtlačkov prstov a ďalších dôkazov.

Autor TASR
Paríž 24. októbra (TASR) - Francúzski prokurátori sú optimistickí, že sa poradí dolapiť zlodejov, ktorí v nedeľu ukradli z parížskeho múzea Louvre šperky v hodnote 88 miliónov eur. Vyšetrovatelia z miesta činu získali viac ako 150 vzoriek DNA, odtlačkov prstov a ďalších dôkazov. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.

„Na mieste činu bolo zaistených viac ako 150 vzoriek DNA, odtlačkov prstov a iných stôp, ako aj na prilbe, uhlových brúskach, rukaviciach, veste a iných veciach, ktoré zlodeji použili a zanechali na mieste,“ povedala parížska prokurátorka Laure Beccuauová pre denník Ouest-France.

„Analýzy trvajú nejaký čas, aj keď sú pre laboratóriá prioritou. Očakávame, že v najbližších dňoch budeme mať výsledky, ktoré nám môžu poskytnúť stopy, najmä ak páchatelia majú záznam v registri trestov,“ vysvetlila Beccuauová.

K incidentu došlo v nedeľu dopoludnia. Štvorica páchateľov potrebovala na krádež ôsmich vzácnych šperkov vystavených v Apolónovej galérii len tri minúty a 58 sekúnd. Ďalšie plány im zrejme prekazila ochranka, informovala v stredu televízia BFM s odvolaním sa na nahrávku, ktorú má k dispozícii.

Páchateľov bolo po krádeži možné podľa prokurátorky sledovať vďaka videokamerám v Paríži aj ďalších francúzskych departementoch. Proces „vyhodnocovania všetkých dostupných záznamov z verejných a súkromných kamier v oblastiach, ktoré mohli zodpovedať rôznym únikovým trasám“, si vyžiadal obrovské úsilie, priblížila.

„Samozrejme, chceme nájsť páchateľov čo najskôr, aby sme mohli získať šperky späť skôr, ako by drahokamy mohli byť odstránené a kovy roztavené,“ pokračovala prokurátorka. Vyšetrovatelia preverujú všetky hypotézy vrátane možnosti, že zlodeji mali pomoc od niekoho z múzea.

Beccuauová tiež potvrdila, že na pátraní po zlodejoch sa podieľa asi 100 vyšetrovateľov z jednotiek bojujúcich proti závažnej trestnej činnosti a obchodovaniu s kultúrnymi pamiatkami. Vyjadrila nádej, že obrovská mediálna pozornosť venovaná tomuto prípadu odradí páchateľov od pokusu o prevoz ukradnutých šperkov.

Zamestnankyňa múzea, ktorá bola v čase vlámania v službe, v piatok pre televíziu RTL povedala, že vzhľadom na vysoký počet bezpečnostných pracovníkov v čase vlámania sa na miesto činu ponáhľalo niekoľko zamestnancov.

To podľa nej urýchlilo útek zlodejov a znamenalo, že nedokázali podpáliť hydraulickú plošinu, ktorú použili na vstup, a že na mieste zanechali niektoré veci. „Ani vo vnútri galérie nevzali všetko, čo chceli. Mohlo to byť ešte horšie,“ dodala zamestnankyňa.

Riaditeľka Louvru Laurence des Carsová v stredu priznala „hrozné zlyhanie“ zo strany inštitúcie a vyhlásila tiež, že pokrytie bezpečnostnými kamerami v okolí múzea nie je dostatočné.





